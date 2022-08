“Atteso in città”: svolta a Manchester e la notizia allerta anche il Napoli

La notizia è arrivata. La trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Osimhen e Ronaldo potrebbe essere ad un punto di svolta.

In questi ultimi giorni di mercato una delle voci che maggiormente sta catturando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi è senza alcun dubbio quella di Cristiano Ronaldo al Napoli. La clamorosa operazione, orchestrata dall’agente plenipotenziario Jorge Mendes, coinvolge però anche Victor Osimhen.

E’ infatti l’attaccante nigeriano al centro di tutto. Il Manchester United è alla ricerca di una punta e il numero 9 azzurro rappresenta una spesa non certo contenuta, ma una soluzione tecnica e tattica ideale. In questo scenario ha preso piede anche la clamorosa ipotesi Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha manifestato il suo malumore al Manchester United. Il non poter fare la Champions League è la principale ragione che lo spingerebbe a lasciare per la seconda volta l’Old Trafford. Il Napoli in tal senso rappresenterebbe una situazione ideale per Ronaldo. Il problema per i partenopei è che Ronaldo è legato ad Osimhen e lo United sembrerebbe aver trovato un’alternativa al nigeriano.

Napoli, brutte notizie da Manchester: Antony fa saltare Ronaldo?

Stando a quanto riporta Sky Sport, lo United avrebbe infatti chiuso per Antony dell’Ajax. Considerato da molti come l’alternativa all’ipotesi Osimhen, l’attaccante dei lancieri è attesto già stasera in Inghilterra per le visite mediche. “Atteso in città nella serata”, così rilancia l’emittente satellitare.

Un trasferimento che ormai sembra in via di definizione. A pesare sulla scelta a quanto pare non sono state tanto le cifre, visto che Antony verrebbe a costare comunque attorno ai 100 milioni, la stessa cifra di cui si parlava per Osimhen, ma la volontà del tecnico dei Red Devils ten Hag che avrebbe fortemente voluto il suo ex attaccante.