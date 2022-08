Alle 20.45 spazio a ben due match di questo terzo turno di Serie A. Scendono in campo allo Stadio Franchi la Fiorentina ed il Napoli.

Il Napoli alla ricerca di conferme. Le due vittorie (larghe) nelle prime due giornate, hanno raccontato di una squadra che pare aver trovato non soltanto entusiasmo ma anche un’idea di gioco ben chiara. Serve, però, mantenere la calma e tenere a bada la pressione di una piazza che pretende molto. Senza tralasciare il mercato, e le voci sul possibile arrivo di Ronaldo che potrebbero destabilizzare l’ambiente.

Dall’altra parte c’è una Fiorentina che, di contro, è già al centro delle polemiche. Quattro punti in due partite, il passaggio del turno e l’approdo alla fase a gironi in Conference League, non sono bastati ai tifosi che vorrebbero una squadra più quadrata e pronta in questa prima fase. Da capire se il Napoli possa essere l’avversario giusto per dare delle dimostrazioni a tutti.

Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti