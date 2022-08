Roma, Mourinho accontentato: Tiago Pinto sorprende tutti, doppia cessione

La Roma, in questi ultimi giorni di mercato, si concentrerà sulle cessioni. Due calciatori hanno la valigia in mano, l’addio è imminente.

Il mercato in entrata, ormai, può essere considerato concluso. Andrea Belotti e Mady Camara (oggi per lui le visite mediche e la firma sul contratto) rappresentano infatti gli ultimi acquisti della Roma. Ora l’attenzione del club sarà esclusivamente concentrata sulla cessione di tutti gli elementi finiti fuori dal progetto tecnico di José Mourinho. Addii che serviranno anche a far rifiatare le casse della società capitolina.

Diversi i calciatori inseriti nella lista dei sacrificabili. L’ingaggio dell’ex capitano del Torino, ad esempio, ha reso superflua la permanenza di Eldor Shomurodov. L’uzbeko, autore di 5 reti e 6 assist nella scorsa stagione, piace molto al Bologna che da ormai qualche settimana si è mossa in maniera concreta per regalarlo a Sinisa Mihajlovic. Le interlocuzioni tra le parti sono costanti tuttavia l’intesa sulla formula del trasferimento continua ad essere distante.

Il direttore generale Tiago Pinto infatti, si è detto disposto a farlo partire in prestito a patto di inserire nell’operazione l’obbligo di riscatto fissato a 14 milioni. Troppo per i felsinei, che nel frattempo continuano a tenere vivi i contatti con Josip Ilicic (ormai a fine ciclo all’Atalanta). Addio imminente pure per Amadou Diawara e Riccardo Calafiori, mai impiegati da Mourinho in questo primo scorcio di campionato.

Roma, si sbloccano le cessioni di Diawara e Calafiori: li vuole l’Anderlecht

I due, stando a quanto riportato oggi da ‘SportMediaset’, sono finiti nel mirino dell’Anderlecht che conta di chiudere la doppia trattativa a stretto giro di posta. Il centrocampista (inseguito vanamente dal Lecce di recente) si trasferirà in Belgio a titolo definitivo mentre per quanto riguarda il terzino si tratta di un prestito fino a giugno 2023.

Mancano da limare gli ultimi dettagli ma la strada appare in discesa. Il prossimo passo, per Pinto, consisterà nel trovare una nuova sistemazione a Justin Kluivert. Il Fulham ha espresso forte interesse nei suoi confronti ma ritiene eccessivi i 10 milioni richiesti dalla Roma. La frattura, in ogni caso, non è insanabile e già oggi le due società torneranno a parlarsi al fine di provare a trovare una soluzione soddisfacente per tutti.