Inter, tegola Lukaku: novità sui tempi di recupero, guai per Inzaghi

Arrivano brutte notizie per l’Inter. L’infortunio di Lukaku tiene in apprensione i tifosi, per Simone Inzaghi le ultime dall’infermeria non sono incoraggianti.

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. In queste ore la notizia dell’infortunio di Lukaku sta ovviamente catalizzando l’attenzione e preoccupando tutta la piazza nerazzurra. Dopo il suo ritorno in quel di Milano, l’attaccante belga ha fin da subito dimostrato nuovamente il suo valore, riuscendo a risultare già decisivo nelle prime giornate di campionato.

Un gol ed un assist in tre partite. Un bottino niente male per l’ex attaccante del Chelsea, che ha voluto fortemente vestire nuovamente la maglia dell’Inter con la quale è stato uno dei principali protagonisti nella vittoria Scudetto due due anni fa. Ecco perchè Simone Inzaghi conta tanto su di lui per il reparto avanzato. Eppure, in queste ore la notizia ha gelato l’allenatore ed anche tutti i tifosi.

Inter, tegola Lukaku: i tempi di recupero potrebbero essere lunghi

Una “distrazione ai flessori della coscia” l’entità dell’infortunio di Lukaku, come riportato ieri dal comunicato ufficiale dell’Inter. Insomma, un infortunio che potrebbe anche richiedere dei tempi di recupero lunghi. Si, perché inizialmente si pensava che l’attaccante potesse rientrare già contro il Bayern, ed invece nelle ultime ore sta prendendo corpo un’altra ipotesi.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, per i ‘Big Rom’ i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi del previsto. Addirittura – si legge – il centravanti belga potrebbe rientrare dopo la sosta, di fatto saltando anche la sfida di Champions League contro i bavaresi. Una situazione da monitorare attentamente, con Inzaghi che dovrà affidarsi a Dzeko già dal prossimo match infrasettimanale di stasera contro la Cremonese.