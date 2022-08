“Mani sul volto”: doccia fredda Italia, che batosta per Mancini

Doccia fredda per i tifosi azzurri: l’infortunio gela anche il CT Mancini, con una batosta che si è consumata quest’oggi.

Gara dura, intensa ed equilibrata per Sassuolo e Milan, che si stanno affrontando al Mapei Stadium nel corso di questo turno infrasettimanale. Una gara difficile per ambedue le squadre, che da poco è appena diventata difficilissima per i padroni di casa.

Non solo per il rigore sbagliato da Domenico Berardi nel primo tempo, ma anche e soprattutto per l’infortunio che ha colpito quest’ultimo nel corso del secondo. In seguito ad un contrasto molto duro con Theo Hernandez, il numero dieci dei neroverdi è caduto a terra.

Una volta steso al suolo, Berardi ha subito richiamato l’attenzione dello staff medico del Sassuolo. “Mani sul volto per lui”, racconta il commento di DAZN, che mostra l’uscita disperata del giovane attaccante dei neroverdi e della Nazionale.

Che botta Sassuolo-Milan: Berardi out in lacrime, anche Mancini e l’Italia si disperano

Di qui, il bordocampista di ‘DAZN’, Davide Bernardi traccia un quadro davvero difficile. Mentre le telecamere inquadrano un Berardi disperato e in lacrime sulla propria panchina, il giornalista anticipa: “Non arrivano sensazioni positive, anzi. Le sensazioni sono molto negative, si prospetta un infortunio davvero grave. In questo momento il ragazzo è inconsolabile”.

Immagini brutte da vedere, anche per il CT dell’Italia, Roberto Mancini. Perdere un campione d’Europa a poche settimane dalla sosta per le nazionali è una brutta botta. Considerando anche le tante assenze che già ruotano all’interno della rosa azzurra e che porterà via (a lungo, verosimilmente) anche un titolare come Berardi.