Colpo di scena Balotelli: cambia squadra, oggi le visite mediche

Ancora un cambio di maglia per Mario Balotelli: l’attaccante italiano lascia Vincenzo Montella e la Turchia e riparte da un nuovo campionato

Negli scorsi giorni ha fatto il giro del mondo il video del litigio tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella. Nelle immagini, diventate virali sui social, il tecnico è apparso visibilmente nervoso. Una furia nei confronti dell’attaccante, che proseguiva davanti a lui senza voltarsi ma continuando a parlare. L’idillio tra i due è giunto al capolinea e per SuperMario sta per cominciare una nuova tappa della carriera.

Il calciatore lascia l’Adana Demirspor e la Turchia ad un anno di distanza dal suo arrivo nel club ottomano. L’attaccante italiano ha già scelto da dove ricominciare. Proverà infatti l’esperienza in un nuovo campionato. Dopo aver già giocato in Inghilterra, Francia e Turchia, la prossima tappa sarà in Svizzera.

Calciomercato, Balotelli sbarca in Svizzera: visite mediche con il Sion, troverà Paolo Tramezzani

Mario Balotelli lascia la Turchia. Dopo 35 partite e 19 reti, il calciatore ha scelto di chiudere l’esperienza all’Adana Demirspor, cominciata nella passata stagione. Il calciatore, come riferisce il giornalista Fabrizio Romano mediante Twitter, già questa mattina farà le visite mediche con il Sion, club del campionato svizzero.

Le parti hanno già l’accordo sebbene non sia stato ancora firmato alcun contratto. Tuttavia, SuperMario ha scelto di dare priorità al Sion. Da un italiano all’altro perché Mario Balotelli lascia Vincenzo Montella e nel club svizzero troverà Paolo Tramezzani, diventato allenatore dei biancorossi a ottobre dello scorso anno.

Dopo sei partite di campionato, il Sion occupa la sesta posizione in classifica con otto punti frutto di due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Tra i compagni di squadra, un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Wylan Cyprien. Il centrocampista francese è stato una meteora nel Parma, squadra con cui è ancora sotto contratto.