Tutto pronto per il fischio d’inizio di Sampdoria-Lazio, gara delle ore 18:30 del quarto turno del campionato di Serie A 2022/2023.

La Lazio si prepara al match che la attende contro la Sampdoria al Ferraris. I biancocelesti vogliono sfruttare l’entusiasmo scaturito dalla precedente vittoria ottenuta contro l’Inter, ma i blucerchiati in casa non sono avversari semplici da affrontare. Tutto è pronto perciò per il match valido in questo turno infrasettimanale e per la quarta giornata di Serie A.

La Sampdoria di Giampaolo viaggia in classifica in questo momento con 1 solo punto e si piazza al 18esimo posto. Dal canto suo, invece, la Lazio di Sarri è quinta in classifica con 7 punti. I blucerchiati vorranno perciò cercare di strappare quanti più punti possibili per staccarsi dalla zona bassa della classifica, mentre i biancocelesti cercheranno di non perdere terreno nella parte opposta, quella che punta alla vetta.

Serie A, Sampdoria-Lazio: le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.