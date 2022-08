Juve-Spezia, la nuova decisione di Allegri spiazza tutti

Juve-Spezia scalda i motori e si prepara a entrare nel vivo. Allegri potrebbe puntare con forte decisione su alcune novità dal primo minuto. Avanza la candidatura di Gatti, ma attenzione anche alle altre novità.

Gatti titolare contro lo Spezia. Potrebbe essere questa la prima novità di Allegri in vista del match di domani sera contro la compagine ligure. L’ex Frosinone potrebbe scendere in campo al fianco di Bremer. Possibile turno di riposo per Danilo.

Nessuna novità sugli esterni bassi: Allegri confermerà De Sciglio e Alex Sandro, mentre a centrocampo possibile ballottaggio tra Zakaria, McKennie e Rabiot per una maglia da titolare. Locatelli e Miretti, invece, dovrebbe essere certi del posto.

In attacco possibile turno di riposo per Kostic, sulla sinistra potrebbe agire Kean dal primo minuto. Completeranno il reparto offensivo Vlahovic e Cuadrado. Non è escluso che Allegri possa sorprendere tutti schierando Milik dal 1′ al fianco di Vlahovic.

Juve-Spezia, le formazioni: le scelte di Allegri

Miretti partirà ancora una volta titolare. Non ci sarà Rovella, il quale lascerà i bianconeri per abbracciare l’inizio della nuova avventura al Monza. Il centrocampista svolgerà le visite mediche nella giornata di domani. Di seguito le probabili formazioni di Juve-Spezia, match valido per la 4^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (4-3-3): Szczensy; De Sciglio, Bremer, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Nikolaou, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Bastoni S, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti.