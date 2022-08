Juve, già una grana interna per Allegri? Frecciata in diretta all’allenatore

Una frecciata rivolta proprio a Massimiliano Allegri. Il tutto è accaduto dopo la partita vinta dalla Juve contro lo Spezia.

La Juventus è tornata a vincere. Un successo arrivato dopo due pareggi amaro, che hanno anche creato un po’ di apprensione all’interno dell’ambiente bianconero. Quello contro la Sampdoria è stato sicuramente imprevisto, ma anche l’1-1 contro la Roma non ha soddisfatto la piazza che si aspettava proprio contro i giallorossi una prova di forza. Cosi non è stato, almeno in quel frangente.

La Vecchia Signora, però, si è fatta trovare pronto nel match di stasera conto lo Spezia. Partita dai valori sulla carta a favore della Juventus, senza ombra di dubbio, ma la squadra ligure si è dimostrata cliente ostico in queste prime partite della stagione, anche contro l’Inter al netto, poi, della vittoria finale dei nerazzurri.

Juve, dopo il gol arriva la frecciata di Milik

E cosi in rete ci è andato Dusan Vlahovic, per il suo secondo gol consecutivo in due partite, ed in quarto gol nella prime quattro partite di campionato. Un rendimento positivo per l’attaccante serbo, che ha anche risposto a qualche critica piovuta su di lei nella fase prestagionale. Ma ad andare in rete ci ha pensato anche il nuovo arrivato, Arek Milik.

Il polacco l’ha messa dentro al 92esimo minuto, permettendo alla Juve di chiudere il match sul 2-0. Eppure, proprio l’ex centravanti del Napoli, nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’, si è lasciato andare ad una frecciata rivolta a Massimiliano Allegri.

“Vlahovic è un giocatore fortissimo e su questo non ci sono dubbi. Il mister sceglie per il bene della squadra, credo di poter giocare insieme a Vlahovic – ha detto Milik in diretta – ma rispetto le decisioni dell’allenatore”, ha dichiarato l’attaccante. Parole che arrivano dopo quelle rilasciate a ‘Dazn’, dove Milik ha spiegato di non voler essere la riserva di nessuno. Che si possa creare una grana interna? Ad Allegri il compito di gestire al meglio questa situazione.