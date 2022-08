“Il più grande possibile”, colpo di scena Milan: c’è il comunicato ufficiale

Il Milan si prepara alla sfida contro l’Inter ma intanto è arrivata la migliore delle notizia possibili: l’annuncio è ufficiale.

È iniziato nel miglior modo possibile, nonostante il pareggio ottenuto ieri contro il Sassuolo, il percorso che condurrà il Milan al derby in programma il 3 settembre alle ore 18.30. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno accelerato i contatti con il Wolfsburg al fine di regalare quanto prima Aster Vranckx al tecnico Stefano Pioli. E non finisce qua, perché ai due dirigenti oggi è stata comunicata la migliore delle notizie possibili.

Il gruppo RedBird con sede a New York in queste ore ha infatti ufficializzato l’acquisto delle quote di maggioranza del club. L’operazione, nel dettaglio, ha comportato una spesa pari a 1.2 miliardi di euro parte dei quali (circa 400) raccolti attraverso una rete di investitori molto vicini al presidente Gerry Cardinale. Compagni di cordata noti al grande pubblico, che hanno deciso di partecipare in prima persona intravedendo nel Milan ulteriori possibilità di crescita.

L’elenco, ad esempio, comprende la stella dei Los Angeles Lakers LeBron James ma anche la famiglia Steinbrenner famosa per essere la proprietaria della squadra di baseball New York Yankees. Proprio quest’ultimi, attraverso la società “Yankees Global Enterprises”, diventeranno dei partner “strategici” del Milan. A confermarlo è stata la nota pubblicata sul sito del Milan.

Milan, Redbird ufficializza l’acquisto del club: la partnership con gli Yankees

L’accordo, in particolare, consentirà alla YGE di acquisire delle quote di minoranza della società rossonera. Molto soddisfatto per il risultato raggiunto Cardinale. “Abbiamo una relazione pluridecennale con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner che ha portato alla creazione di alcune delle attività di maggior successo nello sport, nell’intrattenimento e nell’hospitality”.

Da qui l’intenzione di potenziare ulteriormente la sinergia in questione al fine di ampliare la capacità di “raggiungere il più ampio numero possibile di tifosi ed espandere le opportunità commerciali accessibili solo alle società che operano ai più alti livelli dello sport mondiale”. Per il Milan, come detto, un’ulteriore buona notizia. L’Inter è avvertita.