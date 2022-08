Torino, l’annuncio di Juric spiazza tutti: doppia assenza pesante

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato alla vigilia del confronto con l’Atalanta lamentando alcune assenze e una rosa ristretta

Nonostante le forti tensioni estive, l’avvio di campionato del Torino è stato abbastanza promettente. La squadra di Ivan Juric ha vinto due partite e ne ha pareggiato una nelle prime tre giornate di campionato e nel difficile impegno di domani sera contro l’Atalanta proverà a superare l’esame di maturità.

Alla vigilia della sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini, Ivan Juric in conferenza stampa è tornato a parlare di calciomercato. L’allenatore croato ha fatto capire di aspettarsi ancora qualche intervento sulla rosa da parte della società del presidente Urbano Cairo. Il tecnico ha parlato anche delle assenze con cui dovrà fronteggiare

Torino, Juric annuncia le assenze di Singo e Radonjic e chiede ancora aiuto al calciomercato

Nella conferenza stampa pre partita, Ivan Juric ha parlato degli assenti della gara con l’Atalanta e anche di calciomercato. L’allenatore del Torino nella delicata trasferta di Bergamo dovrà fare i conti con alcune indisponibilità. Ad annunciarlo è stato lui stesso: “Singo non c’è, ha un problema al tendine. Mi auguro non sia nulla di grave. Radonjic non si è allenato, soffre il fatto di non aver giocato per anni. Non abbiamo un calciatore che possa sostituirlo. Abbiamo poche opzioni, spesso dobbiamo far salire qualche elemento dalla Primavera per essere più numerosi. Lukic si è allenato bene per una settimana ed è probabile che giochi dall’inizio, Djidji ha recuperato e ci sarà pure”.

Ha poi allargato il discorso: “Bayeye è un giocatore interessante. Dovrebbe andare in B per migliorare ma dal momento che abbiamo una rosa ristretta ciò non accadrà. Avrà le sue possibilità. In questo momento è inutile parlare di Praet perché è un calciatore del Leicester”.

Il tecnico ha delle esigenze d’organico: “Siamo carenti sia a centrocampo sia in avanti. Se non dovessero esserci delle novità andremo avanti sperando che non si presentino problemi. Dobbiamo sperare che qualcuno arrivi. Se dovessi scegliere meglio prendere un calciatore in grado di fare sia il centrocampista sia l’attaccante”, ha chiuso scherzando.