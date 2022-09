Fiorentina, via vai last minute: Nastasic libera il colpo di Pradè

Dopo aver perso contro l’Udinese, la Fiorentina, grazie alla cessione di Nastasic, sta per chiudere per un giocatore.

Dopo i cinque punti raccolti nelle prime tre giornate di campionato, la Fiorentina ha perso ieri la prima gara della stagione. I viola, infatti, sono usciti sconfitti dal match contro l’Udinese di Andrea Sottil per 1-0. I friulani hanno ottenuto i tre punti con la rete siglata al 17’ da Betuncal.

La squadra di Vincenzo Italiano è attesa adessodalla super gara contro la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha battuto ieri sera lo Spezia per 2-0. La Fiorentina, di fatto, sfiderà il team piemontese sabato prossimo all’Artemio Franchi nella partita più sentita dell’anno dei tifosi gigliati.

Dopo la gara contro la Juventus, i toscani esordiranno nella fase a gironi della Conference League contro il Riga. Quella che attende la Fiorentina sarà sicuramente una stagione molto impegnativa, considerando il doppio impegno. Proprio per questo la ‘Viola’ si sta muovendo ancora sul mercato.

Fiorentina, la cessione di Nastasic al Mallorca libera l’arrivo di Nikolaou: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la cessione di Nastasic al Mallorca è sempre più vicina. Con l’addio del centrale serbo, Daniele Pradé può chiudere adesso l’arrivo di Dimitris Nikolaou dallo Spezia di Gotti.

La trattativa, sempre come raccolto dall’emittente satellitare, per il difensore greco in fase avanzata. La Fiorentina è quasi vicina a prendere anche Tommaso Berti, in prestito con diritto di riscatto, del Cesena.