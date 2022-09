“In sede per la firma”: calciomercato Inter, la decisione di Zhang è definitiva

Inter, l’affare si è sbloccato dopo la decisione definitiva di Steven Zhang. Il giocatore è arrivato in sede per firmare il contratto.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per concludere al meglio la finestra estiva di calciomercato. Le ultime ore di mercato, da sempre quelle più ricche di sorprese, sembrano portare buone notizie anche ai tifosi nerazzurri. Il club lombardo, infatti, nonostante sia stato già tra i grandi protagonisti dell’estate, è pronto a chiudere un altro affare.

Se i rumors a proposito di Robin Gosens ed il Bayer Leverkusen sembrano essersi spenti del tutto, in entrata può ancora cambiare qualcosina. Nelle ultime settimane i contatti tra Beppe Marotta e Federico Pastorello, agente tra gli altri di Francesco Acerbi si sono decisamente intensificati. Dopo l’incontro nella sede del club, però, il presidente Steven Zhang aveva bloccato l’affare per ragioni riconducibili al tetto ingaggi.

Calciomercato Inter, Acerbi in sede per firmare

Dopo aver inizialmente bloccato l’affare Acerbi, sembra essere giunta la decisione definitiva di Steven Zhang. Acerbi, dunque, è pronto a vestire la casacca dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la rottura con l’ambiente Lazio ed il presidente Claudio Lotito, il difensore si trasferisce a Milano.

Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il calciatore ha concluso da pochi minuti le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club ed ha ricevuto anche l’idoneità sportiva dal CONI. Proprio in questi minuti, dunque, si è recato nella sede del club lombardo per mettere nero su bianco e firmare il contratto che lo legherà ufficialmente a Simone Inzaghi.