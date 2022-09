“Addio a novembre”: Milan, tutto può cambiare. Scelto il sostituto

Dopo l’acquisizione ufficiale del Milan da parte di RedBird, il prossimo novembre nel club meneghino ci sarà un addio.

Dopo la vittoria contro il Bologna in casa, il Milan ha pareggiato per 0-0 martedì scorso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I rossoneri hanno rischiato anche di andare sotto, ma Maignan è stato decisivo nel parare il rigore a Domenico Berardi.

Il Milan è atteso adesso dal Derby. Il ‘Diavolo, infatti, sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi sabato prossimo in un match che sarà una sorta rivincita, visto che i rossoneri l’anno scorso hanno vinto lo Scudetto proprio a discapito della ‘Beneamata’.

Proprio sabato tra le fila milaniste ci potrebbe essere più di qualche volto nuovo. Maldini e Massara, infatti, hanno chiuso per vari giocatori in queste ultime ore: da Thiaw per la difesa, passando per Vranckx a centrocampo, a Dest per sostituire l’infortunio di Alessandro Florenzi. Tuttavia nei prossimi mesi ci sarà un ulteriore cambiamento per i tifosi rossoneri.

Milan, addio di Gazidis il prossimo novembre: il suo posto verrà preso da Furlani

‘Tuttosport’, infatti, ha scritto così sul futuro di Ivan Gazidis: “L’attuale amministratore delegato rossonero non rinnoverà il contratto e dirà addio al Milan il prossimo novembre. Il dirigente sudafricano, di fatto, lascerà il ‘Diavolo’ dopo il closing di ieri che ha portato alla società statunitense RedBird a capo della società meneghina”.

A sostituire Gazidis, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, Giorgio Furlani. Il dirigente è adesso tra i consiglieri d’amministrazione del Milan e portfolio manager proprio del fondo Elliot. I sostenitori milanisti, intanto, sperano che RedBird riesca a raggiungere i stessi risultati del gruppo fondato da Paul Singer.