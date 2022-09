Prima la sorpresa e poi l’ufficialità: Monza, che colpo per Galliani

Il Monza è stata una delle sorprese di questo calciomercato. Il club neopromosso, partito male in campionato, ha realizzato diversi acquisti.

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi è stato tra i club protagonisti di questo calciomercato. Il club brianzolo, alla sua prima stagione in Serie A della sua storia, ha fatto una serie incredibile di acquisti ed è partito con grosse ambizioni. Allo stesso tempo l’inizio non è stato dei migliori.

Un calendario complicato ed il mancato affiatamento dei nuovi acquisti ha creato problemi ed al momento il Monza è a quota 0 punti in classifica. La società ha lavorato molto in queste ultime ore di mercato, accontentando cosi l’allenatore ed i suoi tifosi.

L’inizio di stagione del Monza ha portato un grave infortunio ai danni di Andrea Ranocchia ed il difensore dovrà restare fermo per diversi mesi. Galliani ha messo a segno il cosiddetto ‘colpo del condor’ chiudendo un acquisto a pochissimo dal gong finale della sessione estiva di questo infinito calciomercato.

Monza, è ufficiale l’arrivo di Izzo

Il Monza, dopo giorni di trattative, ha chiuso l’acquisto del difensore Armando Izzo, giocatore in uscita dal Torino. Adriano Galliani, amministratore delegato del club, ha fatto una sorpresa ai tifosi, affacciandosi alla finestra con il neo acquisto. Izzo ha cosi salutato in questa maniera particolare i suoi nuovi tifosi.

In maniera quasi surreale quindi il club neo promosso ha ufficializzato il suo ultimo acquisto alle ore 19.57, come riportato dai colleghi di Sky Sport. Izzo porta esperienza e qualità alla difesa lombarda ed il Monza conserva l’obiettivo di salvaguardare il proprio obiettivo, ovvero la permanenza in Serie A.