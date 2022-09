Di nuovo problemi per Donnarumma: PSG, arriva l’annuncio ufficiale

Donnarumma è stato protagonista finora in positivo di questo inizio di stagione del PSG. La squadra di Galtier è apparsa in ottima forma.

Dopo una prima stagione piena di difficoltà Gianluigi Donnarumma ha iniziato bene la stagione con la maglia del PSG. La società ed il neo tecnico Galtier gli hanno garantito piena fiducia e lui ha iniziato rispondendo con buone prove e mostrando segnali di grande miglioramento.

Nelle ultime ore è arrivata però una notizia non certo gradevole per l’estremo difensore campano. Il calciomercato è finito ed alla fine l’esperto estremo difensore Keylor Navas è rimasto a Parigi. Nelle ultime settimane il portiere costaricano è stato accostato a diversi club ed in particolare al Napoli di Luciano Spalletti, ma alla fine è rimasto a Parigi.

Il giocatore ed il club non hanno trovato accordo sulla buonuscita e Navas è rimasto suo malgrado nel club parigino. Questa situazione crea nuovi problemi nello spogliatoio e soprattutto attorno al portiere italiano che rischia ora di vedere la sua titolarità nuovamente messa in dubbio.

PSG, nuova concorrenza per Donnarumma?

Sebbene più volte la società e il tecnico Galtier abbiano blindato il ruolo di Donnarumma, il calciatore dovrà fare i conti con una concorrenza di grande spessore. Più volte lo scorso anno c’è stato una sorta di turnover tra Donnarumma e Navas, una situazione che ha creato problemi sia all’uno che l’altro.

Nelle ultime ore il portiere ex Real Madrid ha pubblicato un post sui social dove ha ringraziato i club che lo hanno cercato (è sembrata anche una piccola frecciata) ed ha confermato che resterà tra le fila del PSG. Un messaggio chiaro per Donnarumma che ora dovrà fare i conti nuovamente con il suo ‘vecchio’ rivale.