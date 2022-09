“È arrivato”: euforia Salernitana per il gran colpo, Nicola gongola

Colpo di grande spessore per la Salernitana. Questa mattina l’arrivo in città: Nicola già l’attende per il primo allenamento.

Per completare definitivamente l’organico a disposizione, la Salernitana di Iervolino e De Sanctis si è messa all’opera negli ultimi giorni per realizzare un colpo di mercato veramente importante, ovvero l’arrivo in rosa di Krzysztof Piatek, centravanti polacco dalla significativa esperienza già accumulata in Serie A.

Il giocatore classe 1995, infatti, ha vestito le casacche di Genoa, Milan e Fiorentina e questa sarà la sua quarta avventura nel massimo campionato italiano. Il giocatore è appena giunto a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club granata.

Piatek arriva dall’Herta Berlino, dove ha vissuto un’avventura per lo più insoddisfacente. In Bundesliga ha messo in fila poche presenze, soltanto nove nella scorsa stagione e un gol. Meglio è andata alla Fiorentina, ma la nuova sfida professionale sarà quella del rilancio della carriera.

Salernitana, ecco Piatek: oggi visite mediche e firma

Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, attraverso i propri canali ufficiali, l’accordo fra la Salernitana e l’Herta Berlino è stato concluso sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni di euro. La società tedesca pagherà buona parte dello stipendio del calciatore, circa il 60% del totale.

Fondamentale per la conclusione della trattativa è stata proprio l’insistenza di Piatek nel voler rientrare in Italia e mettersi alla prova in un club di minore impatto ma di grandi prospettive future. Gioisce il tecnico Davide Nicola, che può contare su un reparto offensivo davvero importante: sarà composto su tutti da Piatek, Bonazzoli, Botheim e Dia.