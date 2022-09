DIRETTA Bologna-Salernitana: segui la partita LIVE

In campo al Dall’Ara ci saranno Bologna e Salernitana per chiudere questa quarta giornata di Serie A. Le probabili formazioni e la partita LIVE.

La sconfitta di San Siro ha messo in difficoltà l’umore del Bologna, che adesso vuole rilanciarsi tra le mura del Dall’Ara contro la Salernitana di Davide Nicola. Un match non facile, che gli emiliano vogliono portare a casa per dare un po’ di adito alla propria classifica.

Dinanzi però ci sarà una Salernitana in grandissima forma. I granata sono reduci da un 4-0 scoppiettante rifilato alla Sampdoria e dall’arrivo last-minute di Piatek. Due fattori che fanno grande slancio ai campani, volenterosi di continuare a marciare forte.

Serie A, le probabili formazioni di Bologna-Salernitana

BOLOGNA (3-4-2-1) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Vignato, Sansone; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic

SALERNITANA (3-5-2) – Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola