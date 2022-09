Mondiali in Qatar, colpo di scena Fifa: ripescaggio last minute possibile

Il campionato è cominciato ormai a pieno regime, ma a fare notizia sono ancora i prossimi Mondiali in Qatar su un possibile ripescaggio.

Con Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana di questa sera si concluderà il primo turno infrasettimanale di una stagione che certamente entrerà nella storia del calcio. Quest’anno, infatti, il calendario è stato stravolto per permettere il primo Mondiale invernale della storia del calcio.

Il prossimo 20 novembre ci sarà il match inaugurale tra il Qatar e l’Ecuador della massima competizione per le nazionale. I club, quindi, da adesso a novembre avranno un calendario super fittissimo, soprattutto per i team che disputano le coppe europee.

Questi club, infatti, sono attesi da un autentico tour de force, considerando che dovranno giocare ogni tre giorni per poi fermarsi per una lunghissima pausa: circa due mesi tra la ‘classica’ sosta natalizia ed il Mondiale in Qatar. Proprio su quest’ultima competizione ci sono delle importanti novità su un possibile ripescaggio ‘last minute’.

Mondiali in Qatar, ricorso della Federazione cilena sull’idoneità di Castillo: si spera nel ripescaggio

Secondo quanto riportato da ‘Reuters’, infatti, la Federcalcio cilena ha presentato un ricorso sulla decisione della FIFA dello scorso 10 giugno di rigettare l’accusa secondo la quale Byron Castillo sarebbe nato a Tumaco (in Colombia) nel 1995 e non in Ecuador (esattamente a General Villamil ) nel 1998, come invece dimostrano i documenti ufficiali.



L’Ecuador, dal canto suo, ha sempre ribadito l’idoneità del calciatore a giocare , ma la FIFA ha chiesto alla Federazione sudamericana di rendere lo stesso Castillo disponibile per l’udienza di appello. Il Cile, intanto, spera ancora di partecipare al prossimo Mondiale proprio al posto dell’Ecuador.