Mondiali in Qatar, ribaltone e colpo di scena: al torneo con Mazzarri

Mondiali in Qatar, per la Nazionale arriva una novità importante: sulla panchina può sedere un nuovo CT, si tratta di Walter Mazzarri.

I Mondiali in Qatar si avvicinano sempre più velocemente e con essi tutte le novità che possono racchiudere. Una di queste riguarda la panchina di una Nazionale in particolare, per cui sarebbe stato individuato un nuovo CT. Un tecnico italiano, ovvero Walter Mazzarri. Questo il punto della situazione.

Walter Mazzarri, dunque, dopo l’ultima esperienza in Serie A sulla panchina del Cagliari che non si è conclusa nel modo in cui ci si sarebbe aspettati, potrebbe ora ripartire da una nuova avventura.

E non solo, perché potrebbe in questo modo (e da italiano) approdare ai Mondiali in Qatar che appaiono ormai sempre più vicini. In questa stagione diversa da tutte le altre precedenti. La trattativa con il Marocco, per avere il tecnico sulla panchina, è infatti a tutti gli effetti in corso.

Mondiali in Qatar, il Marocco pensa a Mazzarri: incontrato Fawzi Lekjaa, numero uno del la Federcalcio locale

Walter Mazzarri, ex allenatore in Serie A tra le altre di Cagliari, Torino, Inter e Napoli, potrebbe ora ripartire da una nuova avventura. Stavolta con il ruolo di CT, che gli permetterebbe di prendere parte ai Mondiali in Qatar. Diventando anche una piccola rappresentanza dell’Italia che, purtroppo, non ci sarà.

Secondo quanto riferito da ‘Al Araby’, infatti, Mazzarri sarebbe arrivato nelle scorse ore a Rabat per incontrare la Federcalcio locale e il suo numero uno Fawzi Lekjaa. In ballo per lui c’è la panchina del Marocco e se la trattativa dovesse, alla fine dei giochi, andare a buon fine l’allenatore italiano si ritroverebbe a guidare la nazionale nel Gruppo F, dove potrà sfidare Belgio, Croazia e Canada.