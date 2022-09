Juventus, ora è tutto vero: il comunicato ufficiale arriva di mattina

La Juventus domani giocherà contro la Fiorentina, ma in mattinata è arrivato un comunciato ufficiale molto importante.

Dopo aver battuto lo Spezia di Gotti con le reti di Vlahovic (un’altra su punizione) e di Milik, la Juventus di Massimiliano Allegri giocherà domani contro la Fiorentina. Per i bianconeri non sarà sicuramente una gara facile, visto sia la forza dei viola che l’ambiente dell’Artemio Franchi.

Fiorentina-Juve, infatti, è sempre una gara diversa rispetto alle altre, soprattutto per i tifosi del team toscano. Tra le due squadre, di fatto, c’è un accesissima rivalità, sollecitata anche dal trasferimento in bianconero di Dusan Vlahovic dello scorso gennaio.

Nonostante le difficoltà del match, Allegri si aspetta di ottenere un successo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano sia per un dare un segnale alle proprie . Il tecnico toscano spera di recuperare Di Maria almeno per la panchina. L’argentino, insieme a Pogba, è stato il fiore all’occhiello del mercato, dove c’è stata un’altra novità tra le fila della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, è ufficiale la cessione in prestito di Zakaria al Chelsea

La Juventus, infatti, ha ufficializzato la cessione in prestito, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, di Zakaria al Chelsea di Tuchel. Il club inglese ha chiuso l’arrivo del centrocampista proprio nelle ultimissime ore di mercato.

Zakaria, quindi, lascia la Juventus dopo appena sette mesi, visto che è stato ingaggiato lo scorso 31 gennaio dal Borussia Monchengladbach per quasi 9 milioni di euro. Ci sono state anche le prime dichiarazioni dello svizzero da giocatore del Chelsea: “Voglio salutare i tifosi dei ‘Blues’. Sono molto felice di far parte di questo club e non vedo l’ora di vedervi allo Stamford Bridge”.