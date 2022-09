Lazio, il mercato non è finito: un’altra cessione è ufficiale

Non è finito il calciomercato della Lazio, ufficializzata un’altra cessione di un esubero che saluta Sarri

La Lazio ha preso tanti giocatori interessanti per mandare avanti la filosofia di Maurizio Sarri. La difesa è stata completamente rivoluzionata con gli arrivi di Romagnoli e Casale, con Provedel e Maximiano come nuovi portieri. E’ mancato il colpo finale tanto desiderato dall’allenatore biancoceleste, il terzino sinistro. Le occasioni Emerson Palmieri e Sergio Reguilon non si sono concretizzate, troppo ghiotte per West Ham e Atletico Madrid.

Il mercato della Lazio, però, non è finito. In alcuni campionati europei è ancora aperto, come per esempio in Grecia, Belgio e Turchia. E poco fa è stata ufficializzata la cessione di Sofian Kiyine, l’ultimo degli esuberi biancocelesti di cui Igli Tare si è ‘liberato’. Come Vavro, ma anche Muriqi e Djavan Anderson.

Lazio, ufficiale la cessione di Kiyine al Leuven

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Oud-Heverlee Leuven ha ufficializzato l’acquisto di Sofian Kiyine a titolo definitivo dalla Lazio. Il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale. Queste le parole di Marc Brys: “La sua esperienza in Serie A ci aiuterà molto, è il tipo di giocatore che stavamo cercando, tecnico e forte nei duelli”. L’anno scorso Kiyine ha vestito la maglia del Venezia collezionando 28 presenze in campionato.

Ogni cessione è importante per la Lazio e per sfoltire la rosa, soprattutto quando si tratta di elementi che non rientrano nei piani di Maurizio Sarri. La prossima partita sarà domani sera contro il Napoli, nella settimana precedente all’inizio dell’Europa League, competizione tanto cara all’allenatore biancoceleste.