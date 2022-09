Lazio, che mazzata per Sarri: il big non ci sarà contro il Napoli

Arrivano novità in casa Lazio e per Maurizio Sarri in vista del big match contro il Napoli: assente un giocatore importante in allenamento.

La Lazio si prepara al big match da disputare contro il Napoli nella serata di domani. Alle 20:45 andrà infatti in scena una gara che vede coinvolte due squadre di alta classifica. Entrambe cercheranno di fare del proprio meglio, dopo i due pareggi incassati nella quarta giornata. A questo proposito, però, per Maurizio Sarri non arrivano solamente buone notizie. Il punto della situazione dopo l’allenamento di oggi.

Archiviato il turno infrasettimanale, è già tempo di affrontare la 5^ giornata di Serie A. Oltre il Derby di Milano, un’altra sfida accesissima ci sarà allo Stadio Olimpico, nella Capitale, con la Lazio che ospiterà il Napoli.

Da un lato e dall’altro c’è la volontà di recuperare i punti persi per strada con la scorsa giornata. Dal momento che sia i biancocelesti con la Sampdoria sia gli azzurri con il Lecce non sono andati oltre l’1-1. La volontà di ottenere i tre punti è forte per entrambe le squadre. Sarri, tuttavia, dovrà provare a vincere facendo a meno di un big, assente anche oggi durante la seduta di allenamento.

Lazio-Napoli, cattive notizie per Sarri: Pedro assente anche nell’allenamento odierno

La Lazio ha svolto, quindi, quest’oggi l’allenamento di rifinitura che permetterà di affrontare al meglio il Napoli di Spalletti all’Olimpico. Manca sempre meno per la quinta giornata di Serie A e per il big match. La squadra biancoceleste, a questo proposito, ha svolto le ultime prove di formazione ma un big non è rientrato a disposizione.

Si tratta di Pedro. Secondo quanto riferito da ‘TMW’, infatti, lo spagnolo non ha preso parte al lavoro del gruppo quest’oggi a Formello. Dopo aver saltato la gara contro la Sampdoria, non ci sarà salvo cambiamenti dell’ultimo minuto neppure contro il Napoli. Forfait importante per Sarri, specialmente dopo quanto realizzato proprio da Pedro contro l’Inter. Erano, tuttavia, presenti sia Romagnoli sia Felipe Anderson.