Calciomercato, colpo di scena Marcelo: “Firma imminente”

Trova squadra anche Marcelo dopo Marcos Alonso, la firma per l’ex Real Madrid è imminente

Lo scorso 30 giugno era scaduto il contratto di Marcelo con il Real Madrid. Il terzino sinistro brasiliano classe ’88 ha dedicato la propria carriera ai Blancos e dopo quindici anni è rimasto senza squadra. Fino ad oggi, dove ha trovato l’accordo con il suo nuovo club. Per lui, un lungo percorso fatto di gol e assist, fondamentalmente un’ala aggiunta per il Madrid. Memorabili le sue volate sulla sinistra quando duettava soprattutto con un fiammante Cristiano Ronaldo.

Diverse sono le squadre che si sono fatte avanti per Marcelo, si era parlato anche del Monza. Ma alla fine a spuntarla è stata l’Olympiacos, con il quale è stato trovato l’accordo definitivo in serata. Il terzino brasiliano ha segnato 38 gol con la maglia del Real Madrid in tutte le competizioni, ma soprattutto ha siglato 103 assist. Numeri spaventosi.

Olympiacos, la firma di Marcelo è imminente

Il giornalsita Fabrizio Romano, sul proprio profilo Twitter, ha annunciato l’accordo totale tra l’Olympiacos e Marcelo: “C’erano diverse proposte per la leggenda del Real Madrid, come quella del Leicester, ma alla fine la trattativa conclusa è con il club greco. L’Olympiacos ha anche inviato i documenti, la firma è imminente”. Il brasiliano non è il primo colpo di fama ‘internazionale’ per il club greco, che in questa sessione di mercato ha anche preso Sime Vrsaljko.

Fasce difensive, dunque, completamente rivoluzionate per l’allenatore, lo spagnolo Corberan. La scorsa stagione, Marcelo ha disputato 18 partite per un totale di 811′ e ha siglato due assist: diversi sono stati gli infortuni di natura muscolare.