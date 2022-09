US Open, Berrettini da record: battuto l’ex numero uno al mondo

Grande attesa per i tennisti italiani a New York. Berrettini e Sinner e non solo. Musetti potrebbe essere protagonista di un derby con Jannik.

Gli Us Open sono sempre più nel vivo e gli appassionati di tennis seguono con attenzione i propri beniamini. Il tennis italiano vive un gran momento con tre tennisti tra i primi 50 al mondo e grandi ambizioni future. Parliamo ovviamente di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, tutti impegnati nel torneo di New York.

E’ terminato poco fa il match tra Matteo Berrettini e l’ex numero uno al mondo Andy Murray. Il tennista romano ha conquistato un importante successo battendo in quattro set il noto atleta britannico e ottenendo cosi il pass per i Quarti di finale del torneo. Buone notizie per Matteo, che dopo un periodo difficile, riesce finalmente a decollare.

Tabellone non impossibile per Matteo che affronterà da favorito lo spagnolo Davidovich Fokina agli Ottavi ed eventualmente il ‘terraiolo’ Casper Ruud ai Quarti di finale. Berrettini, che, è uscito recentemente dalla Top Ten mondiale, avanza cosi nel torneo dove arrivò in semifinale nell’ormai lontano 2019.

Berrettini, vittoria in quattro set su Murray

Ottima partenza di Matteo che, fin dall’inizio, è sembrato fermare le ascese e la classe di Murray, non certo il campione del passato ma comunque un cliente temibilissimo. L’azzurro controlla i primi due set dove realizza ben tre break e frena tutte le possibilità di Andy, la situazione cambia però nel terzo parziale.

Murray riesce ad annullare diverse chance di Matteo che non chiude cosi il terzo set e perde nettamente il tiebreak. L’azzurro accusa il colpo e l’esperto britannico va avanti di un break, ma Matteo è bravo a sfruttare gli errori e non arrendersi e chiude 6-3 nel quarto e decisivo set. Nella notte giocherà il numero uno al mondo Daniil Medvedev mentre domani sarà il turno di Musetti e Sinner.