Italia, l’annuncio scuote Mancini: “Ho accettato per la Nazionale”

Tra poche settimane l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo. La Nazionale sarà impegnata in un doppio confronto di Nations League.

Dopo l’eliminazione dai Mondiali l’Italia di Roberto Mancini ha deciso di ripartire. Un progetto nuovo e con diversi nomi interessanti che la Nazionale intende lanciare. Il ct azzurro ha più volte ricordato le difficoltà, le big italiane difficilmente puntano sui giovani e lui deve scovare i giocatori addirittura dalle serie inferiori.

Una delle note liete della nuova avventura di Mancini è il giovane Wilfried Gnonto, oramai ex giocatore dello Zurigo, che, si è messo in mostra nelle ultime prove di Nations League. Nonostante le recenti prestazioni e nonostante alcuni rumors di mercato nessun club italiano ha puntato su Gnonto che è cosi ripartito dalla Premier League.

Il giocatore ha firmato, a poche ore dalla scadenza del mercato, con gli inglesi del Leeds, storico club recentemente in difficoltà nel campionato inglese. Interessante opportunità per il giocatore, che, ai canali ufficiali del club, ha spiegato il motivo di questa particolare scelta di vita.

Italia, Gnonto svela i motivi della sua scelta

Il giocatore ha chiarito: “E’ stato tutto un pò strano, ma sono felice di essere qui. Anche per la nostra nazionale. La Premier è il miglior campionato al mondo e qui posso continuare il mio percorso di crescita, se faccio bene credo che le convocazioni continueranno ad arrivare”.

Gnonto ha raccontato le sue sensazioni per un trasferimento che è costato agli inglesi poco meno di 5 milioni di euro: “Sta succedendo tutto in fretta e voglio godermi ogni momento. In questo calcio è molto importante la velocità e la potenza e credo quindi che posso inserirmi molto bene. Sognavo la Premier ed ora sono qui, sarà davvero una grande sfida”.