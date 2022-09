“Sognava di andarsene”: Atalanta, l’annuncio gela i tifosi

A calciomercato concluso emerge un retroscena su una trattativa riguardante un giocatore dell’Atalanta in bilico fino all’ultimo.

Il gong ufficiale per la chiusura delle trattative in Serie A è arrivato alle ore 20 di giovedì 1° settembre. Da quel momento e fino alla riapertura invernale, prevista per gennaio, le squadre dovranno inseguire i propri obiettivi con la rosa approntata in estate. Tra queste l’Atalanta, che punta a tornare tra le grandi dopo una stagione interlocutoria.

La Dea ha cambiato molto nel corso dell’ultimo calciomercato: salutati Ilicic, Freuler, Pessina, Kovalenko, Gollini e Miranchuk, ha accolto molti volti nuovi che hanno cambiato la squadra. In particolare sono state stravolte le gerarchie sulla trequarti, zona in cui Gasperini poteva già contare su giocatori di livello assoluto e in cui è stato inserito Ederson.

Una situazione che aveva portato Ruslan Malinovskyi a chiedere la cessione. La moglie del fantasista ucraino aveva pubblicato sui social messaggi che lasciavano presagire un addio. Che però non si è verificato nonostante la volontà del giocatore e l’interesse di due big.

Atalanta, Malinovskyi resta ma è scontento

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, in prossimità della chiusura di mercato Olympique Marsiglia e Tottenham Hotspur si erano fatte avanti per provare a sfruttare la rottura tra club e giocatore. Proponendosi di prendere Malinovskyi in prestito con diritto di riscatto.

Un’offerta che l’Atalanta non ha ritenuto abbastanza conveniente, bloccando il trequartista ucraino che invece sognava di unirsi agli Spurs guidati da Antonio Conte. Un sogno destinato a rimanere tale, anche se secondo Romano a gennaio e con un’altra formula il Tottenham potrebbe anche farsi avanti in modo più convincente.

Fino a quel momento Malinovskyi resterà a disposizione di Gasperini, con la speranza che i due riescano a trovare l’intesa necessaria per proseguire insieme.