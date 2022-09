Calciomercato Inter, la rivelazione di Marotta: “Rifiutate tutte le offerte”

Inter, a mercato concluso arriva la rivelazione che infiamma i tifosi nerazzurri. “Tutte le offerte sono state rifiutate”: rivelazione a DAZN.

L’Inter di Simone Inzaghi è impegnata nella stracittadina contro il Milan di Stefano Pioli. Il club nerazzurro ed i rossoneri si affrontano nel derby che sta andando in scena allo stadio San Siro. Prima di passare al campo giocato, però, c’è stato anche modo di analizzare il calciomercato.

Beppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, è stato tra i protagonisti assoluti della finestra estiva di mercato. Il suo operato, infatti, ha infiammato i tifosi dell’Inter che, tra le altre cose, hanno riaccolto a braccia aperte Romelu Lukaku.

Inter, Marotta a DAZN

Proprio il dirigente nerazzurro è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post partita di Milan-Inter. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni in diretta televisiva: “Il derby sappiamo quanto vale. Va considerato tutto per questa gara, il contesto ed anche il pubblico. Tante emozioni, ma i grandi club sono abituati ad affrontare tanti grandi impegni”.

Poi prosegue: “Il calciomercato è stato molto difficile, perché dovevamo coniugare l’esigenza dell’azienda e della squadra. La proprietà ha inciso molto. Quando sono arrivate le offerte per Milan Skriniar la presidenza è stata irremovibile, sono state rifiutate tutte le offerte. Alcune opportunità sono andate in porto, altre no. Ma con Baccin ed Ausilio abbiamo finalizzato tutte le opportunità che volevamo come società. La valutazione è positiva”.