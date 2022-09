Milan-Leao, annuncio improvviso: e adesso i tifosi gongolano davvero

Il Milan vola sulle ali di Rafael Leao: arriva l’annuncio improvviso dopo la vittoria nel derby che fa davvero gongolare i tifosi rossoneri.

Prima di questo pomeriggio non aveva mai messo la propria firma nel derby. E oggi ne ha messe addirittura due per stendere e indirizzare la vittoria del suo Milan contro l’Inter. Continua il momento magico di Rafael Leao, oggi assoluto protagonista nel 3-2 di San Siro.

L’ex Lille si conferma elemento di spicco della formazione di Stefano Pioli, il calciatore che più di tutti riesce a cambiare e a incidere partite di questo livello. Soprattutto è stato uno dei calciatori più richiesti nell’ultima sessione di mercato, per l’ansia del tifo rossonero.

Chelsea, Paris Saint-Germain e chi più ne ha, più ne metta: la lista dei top club sulle orme del portoghese è lunga, ma il Milan continua a godersi il proprio gioiello.

Milan-Leao, arriva l’annuncio improvviso: Giroud fa impazzire i tifosi

E su Rafael Leao, il bomber Giroud si sbottona ai microfoni di ‘DAZN’. Nell’immediato post-partita, l’ex bomber di Chelsea e Arsenal ha confessato: “Non ho mai avuto dubbi su di lui. Sono sempre stato sicuro che restasse qui a Milano. Non ero affatto preoccupato”. Parole che adesso suonano come una vera e propria manna per i tifosi del Diavolo, che gongolano all’idea che il portoghese abbia scelto di restare in rossonero anche per questa stagione.

Adesso, il futuro di Leao e del Milan resta connesso da una linea sottile. Il rinnovo è dietro l’angolo, almeno secondo la volontà della dirigenza lombarda. Blindare il gioiello ex Lille sarà una delle priorità della nuova proprietà, nonostante non si può ignorare un dato di fatto: l’assalto dei top club si farà nuovamente sentire alla prossima sessione di mercato.