“Ne sono convinto”: Salernitana, altro che salvezza. I tifosi esultano

Dopo i cinque punti ottenuti nelle prime quattro giornate, i tifosi della Salernitana possono sognare qualcosa in più rispetto alla salvezza.

Dopo la salvezza miracolosa dell’anno scorso, la Salernitana ha iniziato con un passo decisamente diverso questa nuova stagione. Il gruppo di Davide Nicola, infatti, ha già totalizzato la bellezza di cinque punti in queste prime quattro giornate della Serie A 2022/23.

La Salernitana, di fatto, ha perso solo alla prima giornata di campionato contro la Roma di José Mourinho, mentre ha pareggiato con Udinese e Bologna in trasferta ed ha stravinto all’Arechi per ben 4-0 contro la Sampdoria di Giampaolo.

Il club campano è atteso adesso da un altro scontro salvezza, visto che lunedì sera ospiterà l’Empoli di Zanetti. In caso di successo contro i toscani, i granata potrebbero letteralmente spiccare il volo in classifica.

Salernitana, Morgan De Sancits fa esultare i tifosi: “Salvezza? Possiamo alzare l’asticella”

Anche lo stesso Morgan De Sanctis ha confermato in conferenza stampa che quella di quest’anno potrebbe essere una stagione senza rischiare eventuali infarti per evitare la Serie B: “Se possiamo alzare l’asticella? Ne sono convinto. Abbiamo le possibilità di esprimerci al meglio su tutti i campi. Il presidente ha ragione che non vuole sentire parlare di retrocessione”.

Il direttore sportivo della Salernitana ha poi continuato il suo intervento: “Sono sicuro che possiamo staccare alcune squadre. Dobbiamo cercare di acquisire consapevolezza senza avere un obiettivo ufficiale. Abbiamo investito 44 milioni di euro per 15 operazioni in entrata, prendendo calciatori veramente forti”.