Serie A, i top della giornata 4 scelti da voi: domina la Roma di Dybala

Alla quarta giornata si è creata una coppia in vetta alla classifica: la Roma e l’Atalanta si sono staccate dal mucchio selvaggio. Le due squadre trovano ampio spazio nei top della giornata 4, domina la Roma con Ibanez e Dybala.

È diventata ormai una consuetudine l’appuntamento su Youtube e sui nostri social, decidete voi con un sondaggio i migliori di ogni turno di campionato. Stavolta hanno votato 5854 utenti, li ringraziamo calorosamente per la partecipazione.

Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta davanti a tutti c’è la Roma che porta a casa 10 punti con il miglior difensore ed attaccante della quarta giornata.

Maignan vince la sfida dei para-rigori

È stata la giornata dei rigori parati e, infatti, i primi due portieri della nostra speciale classifica sono Maignan e Meret, che hanno respinto le conclusioni di Berardi e Colombo. Ha stravinto Maignan con il 77% dei voti ottenuti tra i nostri utenti. Insegue al secondo posto Meret con il 16% dei voti.

Va ancora una volta sul podio Silvestri dell’Udinese, sta avendo un rendimento molto alto. Contro la Fiorentina ha tenuto la porta inviolata per la seconda volta in quattro turni ed è stato decisivo nel primo tempo, con le parate su Martinez Quarta e Saponara. Si conclude così: cinque punti a Maignan, tre a Meret e due a Silvestri.

Ibanez leader per una sera, con Dybala forma il dominio della Roma

Per una sera contro il Monza Smalling ha lasciato ad Ibanez il testimone del leader difensivo. Nessuna sbavatura, è stato il migliore del reparto arretrato e ha impreziosito anche la serata con il gol del 3-0. Ibanez porta a casa la piena maggioranza con il 55% dei voti.

Insegue con il 19% delle preferenze Baschirotto del Lecce, protagonista di una prova di grande spessore. La sua è una bellissima storia, Corvino l’aveva individuato come terzino destro e, invece, si sta affermando al centro della difesa. In coppia con Tuia, ha fermato Osimhen e imbrigliato l’attacco del Napoli.

Soppy è andato a rafforzare la batteria dei quinti dell’Atalanta e contro il Torino è stato decisivo, si è procurato il rigore che ha sbloccato la partita. Prende il 14% dei voti, Toloi, invece, si ferma al 12%. L’italo-brasiliano è attento a livello difensivo e sfiora il gol colpendo la traversa.

Koopmeiners, che tripletta! È il migliore della top 4 della mediana

Due calci di rigore e una rasoiata dal limite dell’area, Koopmeiners vince il premio di miglior centrocampista della quarta giornata. Il centrocampista olandese è l’anima dell’Atalanta, nella rivoluzione di Gasperini ha preso le chiavi del gioco. Porta a casa il 45% dei voti e cinque punti nella nostra classifica.

Insegue la gioventù di Miretti, che sta dimostrando di essere pronto per un livello alto come la Juventus. Ha incassato il 22% dei vostri voti, poco più di Barella che chiude con il 20% delle preferenze. Nella vittoria dell’Inter, Barella è stato tra i migliori in campo e ha segnato un gol strepitoso, probabilmente il più bello dell’intero turno infrasettimanale.

Al quarto posto incassa un solo punto Milinkovic Savic, autore di un’altra prova di altissimo livello. Spicca il geniale assist di tacco per il gol del vantaggio laziale di Immobile.

La notte di Dybala, le prime gioie in giallorosso

Il gol era nell’aria, a Salerno aveva preso il palo, contro la Juventus da ex ha realizzato un assist bellissimo e fondamentale per il gol di Abraham. Contro il Monza Dybala ha trovato le sue prime gioie in giallorosso. Una doppietta da repertorio completo, prima un gol bellissimo con controllo palla magistrale e progressione palla al piede, poi una scivolata per correggere in rete una respinta del portiere avversario.

La Joya porta a casa il 48% dei voti, Vlahovic con l’ennesima punizione vincente lo insegue ad una distanza abbastanza sottile. Il centravanti della Juventus è medaglia d’argento con il 42% e porta a casa altri tre punti, mantenendo la leadership nella classifica generale.

Immobile è la solita sentenza nell’area avversaria, si porta a casa il terzo posto nella nostra top 4 con il 5%. Chiude, invece, con il 4% al quarto posto Beto che non solo ha realizzato il gol della vittoria dell’Udinese contro la Fiorentina. C’è anche la prestazione fatta di sportellate, duelli fisici e tanta intensità.

La classifica di giornata e quella generale

CLASSIFICA (5854 utenti)

PORTIERI

Maignan 5 punti

Meret 2 punti

Silvestri 1 punto

DIFENSORI

Ibanez 5 punti

Baschirotto 3 punti

Soppy 2 punti

Toloi 1 punto

CENTROCAMPISTI

Koopmeiners 5 punti

Miretti 3 punti

Barella 2 punti

Milinkovic Savic 1 punto

ATTACCANTI

Dybala 5 punti

Vlahovic 3 punti

Immobile 2 punti

Beto 1 punto

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Perin 5 punti

Radu 5 punti

Vicario 5 punti

Maignan 5 punti

Milinkovic Savic 4 punti

Silvestri 4 punti

Meret 3 punti

Falcone 2 punti

DIFENSORI

Dumfries 5 punti

Min-Jae Kim 5 punti

Milenkovic 5 punti

Ibanez 5 punti

Smalling 3 punti

Udogie 3 punti

Baschirotto 3 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

CENTROCAMPISTI

Koopmeiners 7 punti

Milinkovic Savic 6 punti

Lobotka 5 punti

Bennacer 5 punti

Zielinski 3 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Malinovskyi 2 punti

Brahim Diaz 2 punti

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 13 punti

Kvaratskhelia 6 punti

Dybala 5 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Immobile 2 punti

Dia 2 punti

Arnautovic 2 punti

Rebic 2 punti

Felipe Anderson 1 punto

Berardi 1 punto

Beto 1 punto