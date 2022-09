“Rifletteremo”: Inter-Inzaghi, rivelazione ed annuncio ai giornalisti

Tanta delusione in casa Inter dopo la sconfitta nel derby. Secondo ko in campionato per la formazione nerazzurra di Inzaghi.

Secondo ko consecutivo in big match ed in trasferta (sebbene in un derby) per l’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha vissuto una giornata difficile nel 3-2 subito contro il Milan, letteralmente indiavolato.Il risultato paradossalmente è stato anche ‘stretto’ per la squadra dei campioni d’Italia.

I ‘padroni di casa’ del derby hanno rimontato lo svantaggio iniziale grazie ad uno scatenato Rafa Leao ed al solito Olivier Giroud, autore di un’ottima prova con un gol ed un assist. Tanti problemi per la formazione nerazzurra e nel post gara un Simone Inzaghi molto rammaricato ha commentato l’andamento del match:

“Dopo l’1 a 1 abbiamo avuto un black out di mezzora che c’è costata la gara con i due gol subiti. Avremmo meritato il pari, ma io sono responsabile e rifletteremo su quei minuti di gioco”. Tante polemiche attorno al tecnico nerazzurro che negli ultimi minuti è finito anche nel mirino social con diverse critiche.

Inter, Inzaghi molto deluso nel post gara

Al tecnico è stato poi chiesto della sconfitta, la seconda in un big match in questa stagione. Inzaghi ha parlato cosi con Luis Alberto: “Analogie con il gol subito di Luis Alberto? Non so, sono due partite diverse. La differenza è che noi abbiamo fatto fatica per fare due gol e loro hanno segnato con troppa semplicità. Poi loro hanno un gran portiere”.

Maignan è stato infatti tra i migliori nella sfida contro il club nerazzurro, decisivo nel finale con un paio di grandi parate. Il francese ha impressionato nel finale del match con un incredibile intervento sul giocatore turco Hakan Calhanoglu. Grazie a questo successo il Milan sale momentaneamente in testa.