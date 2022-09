“Affare saltaro”: mercato Juventus, il retroscena spiazza. Tifosi senza parole

Un clamoroso retroscena di mercato fa terminare nel mirino il calciatore della Juventus: la notizia non farà felici Agnelli e i tifosi

L’Equipe di questa mattina, a due giorni dalla sfida di Champions League tra il PSG di Donnarumma e Messi e la Juventus, ha rivelato un clamoroso retroscena sui bianconeri in merito all’ultimo periodo. Il quotidiano parigino ha svelato una trattativa che non si è concretizzata per “cause ancora ignote”.

Un dettaglio che certamente non avrà fatto felice il presidente bianconero Andrea Agnelli. Per un centrocampista che sta diventando un elemento importante per la Juventus di Massimiliano Allegri, infatti, ce n’è un altro che continua ad essere al centro del chiacchiericcio dei tifosi, dopo essere stato pure in mezzo alle voci di mercato fino agli ultimi giorni della finestra estiva. Il suo addio ai bianconeri non si è però prodotto.

Juventus, retroscena di mercato: “L’entourage di Rabiot ha preferito far saltare la trattativa con il Monaco per cause ancora ignote”

Retroscena di calciomercato raccontato da ‘L’Equipe’ su Adrien Rabiot. Il principale quotidiano sportivo francese, tra i più autorevoli al mondo e punto di riferimento non solo nel paese transalpino, a due giorni dalla sfida di Champions League tra il PSG e la Juventus ha parlato della trattativa tra il centrocampista e il Monaco.

Il calciatore di Allegri è stato vicino al ritorno in Francia. La mamma e l’agente del centrocampista ex PSG hanno incontrato la dirigenza del Monaco. Al termine del summit era filtrato pure ottimismo. Quelli che erano inizialmente dati come segnali d’apertura però non hanno poi fatto seguito al completamento dell’operazione.

Il quotidiano francese, infatti, ha spiegato che alla fine “l’entourage di Rabiot ha preferito far saltare la trattativa per cause ancora ignote”. Dietro questa decisione potrebbe nascondersi la volontà di giocare la Champions League, un’opportunità che il Monaco non avrebbe potuto offrire considerata la mancata qualificazione. Una vetrina che è invece capace di garantire la Juventus, complice la rimonta effettuata tra gennaio e maggio.