Calciomercato Roma, colpo a tempo scaduto: può arrivare gratis

Anche se il calciomercato ha chiuso i battenti giovedì la Roma può ancora accontentare le richiese del tecnico José Mourinho.

Prima della sfida di stasera in casa dell’Udinese, con 3 punti in palio che potrebbero proiettarla addirittura in testa alla classifica dopo 5 giornate, la Roma ha archiviato un agosto estremamente positivo. Al sontuoso mercato condotto dal DS Tiago Pinto sono infatti seguiti i risultati sul campo, con José Mourinho eletto miglior allenatore di agosto.

I motivi per sorridere non mancano, insomma, ma lo Special One cerca di non esaltarsi e di dare equilibrio a un ambiente dove spesso l’entusiasmo si è trasformato da forza a limite. Avanti compatti, partita dopo partita dunque, senza guardare la classifica. E cercando di migliorarsi sempre di più.

Proprio per questo, nel corso dell’ultima conferenza stampa, Mourinho ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dal connazionale Tiago Pinto esprimendo però allo stesso tempo la necessità di un ulteriore difensore in rosa. Un rinforzo importante a livello numerico anche per affrontare i numerosi impegni previsti in una stagione dove i giallorossi non vogliono lasciare niente di intentato.

Roma a caccia di un difensore: la lista degli svincolati

Nonostante il calciomercato sia ufficialmente chiuso, e ancora possibile ingaggiare un calciatore dal mercato degli svincolati. Ed è in questo bacino che la Roma si dovrebbe rivolgere per accontentare il suo allenatore in tempi brevi senza rimandare il discorso a gennaio.

Secondo “Il Messaggero”, il club di Dan Friedkin avrebbe stilato in questo senso una lista contenente tre nomi, al momento al centro di numerose valutazioni tecniche ed economiche.

Jason Denayer, belga di 27 anni, si è appena svincolato dal Lione e ha grande esperienza internazionale. Su di lui però c’è il Wolverhampton, che come tutte le squadre della Premier League in questo momento può offrire ingaggi fuori budget per la Serie A.

Il francese Dan-Axel Zagaodou di anni ne ha solo 23: cresciuto nel PSG, è poi andato al Borussia Dortmund prima di lasciarlo quest’estate a fine contratto. In questo caso il problema è l’affidabilità fisica, considerando i numerosi infortuni patiti nelle ultime stagioni.

Infine abbiamo Nikola Maksimovic: 31 anni il prossimo 25 novembre, con le maglie di Torino, Napoli e Genoa ha collezionato 146 presenze in Serie A. Conosce bene il nostro campionato, è affidabile e potrebbe infine rappresentare la scelta finale di Tiago Pinto.