Serie A, tegola per il centrocampista: “Resterà fuori un mese”

Siamo ad oltre metà della quinta giornata di Serie A. Attesa per diversi match, in particolare per il posticipo Udinese-Roma.

La Serie A 2022/2023 è entrata davvero nel vivo e ci sono le prime novità riguardo il nostro campionato. Giovani talenti, nuovi acquisti e tante situazioni utili anche per il Fantacalcio, gioco che vede coinvolti milioni di italiani.

Una delle sorprese di questo inizio stagione è il centrocampista dell’Empoli Tommaso Baldanzi, ennesimo giovane talento lanciato dai toscani negli ultimi anni. Baldanzi ha siglato un gol domenica scorsa contro il Verona e sembrava sempre più in rampa di lancio, ma il giocatore è uscito infortunato prima della fine del primo tempo.

Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico Paolo Zanetti ha fatto il punto sull’infortunio di Baldanzi, avvisando i Fantallenatori che hanno puntato su di lui. Brutte notizie per il giocatore che dovrà restare fermo per diverso tempo.

Serie A, Zanetti aggiorna sulle condizioni di Baldanzi

In vista della sfida con la Salernitana Zanetti ha dichiarato: “Ho parlato con Baldanzi, lui ha aspettato il suo momento e deve ragionare in modo lungimirante. Il suo è un infortunio muscolare, dovrà restare fuori un mese. Questo infortunio non condizionerà il suo futuro”.

Il tecnico ha poi rilasciato dichiarazioni che sanno di frecciata verso i suoi prossimi avversari. A riguardo ha commentato: “Mi è complicato pensare che chi investe quasi 50 milioni sul mercato lotti per la salvezza. Domani affrontiamo una gara difficile su un campo difficile. Ci confrontiamo con una realtà in netta crescita e con un pubblico straordinario. Sarà una sfida molto complicata”.