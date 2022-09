Quando torna Berardi? Sassuolo in ansia, arriva l’annuncio

Dopo la gara pareggiata contro la Cremonese il tecnico del Sassuolo Dionisi ha fatto il punto della situazione sull’infortunio di Berardi.

Al termine di una sfida con la Cremonese divertente anche se priva di gol, conclusa 0-0 ma che ai punti il suo Sassuolo avrebbe meritato di vincere, Alessio Dionisi è sembrato ottimista in vista della stagione appena cominciata. Quindi ha fatto il punto sull’infortunio di Domenico Berardi, assente allo Zini.

“È un peccato non aver concretizzato le occasioni che siamo stati capaci di creare. Sono soddisfatto per la prestazione, ovviamente meno per il risultato” ha affermato, aggiungendo poi che “la Cremonese non ha mai tirato in porta. Questo la dice lunga su come ci siamo difesi”.

A Cremona il Sassuolo è sceso in campo con il tridente offensivo formato da Kyriakopoulous, Pinamonti e Laurentié, 23enne francese appena prelevato dal Lorient e costato 10 milioni di euro. Promosso alla prima per Dionisi.

“Ha fatto molto bene, del resto con noi ha fatto due soli allenamenti e non conosce la lingua. Lo abbiamo preso per giocare a sinistra, ma a destra avevamo assenze importanti e lo abbiamo adattato. Dall’altro lato potrà fare ancora meglio”.

Sassuolo, quando torna Berardi? Dionisi: “Dopo la sosta”

Quando parla di importanti assenze a destra Dionisi si riferisce ovviamente a Domenico Berardi, dal 2012 al club di cui ormai da qualche anno è stella assoluta. E con cui ha collezionato 330 presenze, raggiungendo anche la maglia della Nazionale.

“Non ci sono ancora state comunicate ufficialmente le tempistiche per il ritorno di Domenico. Ma spero di riaverlo a disposizione dopo la sosta” afferma, riferendosi allo stop previsto dopo il 17 settembre con ritorno in campo ai primi di ottobre. Berardi si è infortunato nel pareggio 0-0 con il Milan.

“Se le prestazioni restano quelle che abbiamo visto oggi ci sarà da divertirsi” conclude. Il Sassuolo, insomma, può aspettare con tutta calma la sua stella.