Roma, serata da incubo alla Dacia Arena: l’Udinese travolge Mourinho

Una serata difficile per la Roma, travolta alla Dacia Arena dall’Udinese di Sottil. Finisce 4-0 per la squadra bianconera.

Una serata buia, quella che ha avvolto la Roma in quel di Udine. Un risultato a tratti clamoroso, quello che si è materializzato alla Dacia Arena con i giallorossi travolti da un’Udinese ben messa in campo, spinta da un pubblico caldissimo e dotata di entusiasmo travolgente. Grande lavoro, quello fatto da Sottil in questa prima fase della stagione.

I friulani, dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan, non hanno più perso. Un pareggio e due vittorie, l’ultima pesantissima contro la Roma. La squadra di Mourinho, dal canto suo, ha mostrato troppe lacune, una difesa a tratti disturbante per alcune scelte da parte dei suoi elementi, ed anche un Rui Patricio in evidente difficoltà.

Roma, un crollo inesorabile: l’Udinese ne infila quattro

Quella messa in campo dall’Udinese è stata una prestazione convincente. Squadra quadrata, compatta ed abile a sfruttare le proprie occasioni. Come fatto da Udogie in avvio, lesto allo sbucare dalle spalle di Karsdorp ed approfittare di un errore madornale proprio sotto porta: è l’1-0 nel primo tempo al quale, però, seguiranno altri disattenzioni fatali.

Come quella del portiere portoghese sulla rete di Samardzic, un tiro non imparabile ma sul quale Rui Patricio si è lasciato beffare dal rimbalzo a due passi dalla porta. Poi ancora le reti di Pereyra e quella di Lovric, entrambe nella seconda parte della ripresa. Un Udinese straripante, di fronte ad una Roma che di fatto non è riuscita a far girare palla, ad essere incisiva a ridosso della porta avversaria.

Una sconfitte concette per i giallorossi. Tanti i temi sui quali Mourinho dovrà porre attenzione. Le incertezze dei suoi ragazzi stasera (Rui Patricio e Karsdorp su tutti) ma anche una squadra che non è riuscita a venire fuori da una gabbia creata dagli avversari.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Napoli 11

Milan 11

Atalanta 10*

Roma 10

Udinese 10

Inter 9

Juventus 9

Lazio 8

Torino 7*

Fiorentina 6

Sassuolo 6

Salernitana 5*

Verona 5

Spezia 5

Empoli 3*

Bologna 3

Lecce 2*

Sampdoria 2

Cremonese 1

Monza 0*

*Una partita in meno