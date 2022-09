Ribaltone Icardi, la decisione è definitiva: visite mediche e firma

Mauro Icardi lascia il PSG: per il giocatore argentino una nuova avventura professionale. È già volato verso la destinazione scelta.

Che Icardi fosse ormai lontano dal progetto tecnico dei francesi era già chiaro. L’arrivo in panchina di Christophe Galtier ha poi contribuito a ridisegnare le gerarchie e anche a chiarire i punti su un’idea diversa da quella delle ultime stagioni, volta a riconsiderare la rosa e limitare gli investimenti non utili alla causa. Perciò, dopo diversi mesi di attesa, la sistemazione è giunta soltanto a mercato chiuso.

Come riferito da ‘SportMediaset’, il PSG ha trovato l’accordo con il Galatasaray. A giocare in favore della trattativa è stata la finestra di trasferimenti aperta fino all’8 settembre per la Turchia e quindi le negoziazioni sono andate avanti senza sosta nelle ultime ore.

Tra i due club in realtà non è stato molto difficile riuscire ad arrivare all’intesa, ma convincere il centravanti sudamericano invece sì. Icardi avrebbe desiderato continuare a vivere in Francia, pur consapevole di godere di scarsa considerazione da parte dello staff tecnico. L’insistenza del PSG e del Galatasaray ha poi avuto la meglio.

PSG, Icardi ai saluti: in Turchia per visite e firma col Galatasaray

L’accordo è stato trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Nel frattempo, in giornata, Mauro Icardi è volato a Istanbul, dove sosterrà le visite mediche col Galatasaray e poi potrà procedere alla firma. Si è atteso il rientro dagli Stati Uniti di Wanda Nara, moglie e agente del giocatore argentino.

Il contratto di Icardi col PSG scadrà nel giugno del 2024, quindi l’avventura in Turchia potrebbe rivelarsi uno snodo chiave per una decisione da parte dei parigini in merito alla riconferma o meno dell’attaccante. Nel frattempo, Icardi ritroverà al Galatasaray anche Dries Mertens ed entrambi sono il fiore all’occhiello della campagna acquisti del club.