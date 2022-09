Monza, Stroppa in bilico: l’annuncio ufficiale dell’allenatore

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha discusso nel post partita contro l’Atalanta delle voci sul possibile esonero dal club.

Nonostante una campagna acquisti stella per una neo promossa il Monza è ancora a quota 0 punti dopo cinque giornate di campionato. Il calendario della società di Berlusconi e Galliani non è stato tra i migliori, ma allo stesso tempo la squadra di Stroppa ha evidenziato fin troppe lacune.

Nell’ultima giornata di campionato il Monza è caduto davanti ai propri tifosi per 2 a 0 con l’Atalanta che ha portato a casa la vittoria grazie alla rete di Hojlund e l’autogol di Marlon. Stroppa ha provato a cambiare qualcosa lanciando Dani Mota dal primo minuto, ma la la situazione non è migliorata.

La panchina di Stroppa continua a traballare e nel post partita sono continuati i rumors riguardo un possibile esonero e hanno posto questa domanda anche al tecnico brianzolo nel post partita.

Monza, Stroppa commenta le voci riguardo un possibile esonero

Nel post partita del match contro l’Atalanta il tecnico Giovanni Stroppa ha risposto alla domanda riguardo ad un possibile esonero. Domenica prossima il Monza andrà a Lecce ma il tecnico appare ancora molto fiducioso: “Si sono espressi davvero tante volte, sento la fiducia della società. Sicuramente in panchina domenica? Credo di si”.

Il tecnico ha poi analizzato la sfida e la sconfitta contro la nuova capolista della Serie A: “La squadra ha fatto bene nel primo tempo, ma dispiace non portare niente a casa. Con la squadra al completo possiamo dire la nostra, dobbiamo solo credere in quello che stiamo facendo, non ci sono problemi di testa e stiamo crescendo”.