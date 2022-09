Inter, Inzaghi non ci sta: risposta stizzita in conferenza

L’Inter, domani sera a San Siro, affronterà il Bayern Monaco per l’inizio del girone di Champions League: queste sono state le parole di Inzaghi in conferenza.

L’Inter è chiamata a ripartire dopo la sconfitta subita nel Derby contro il Milan, dal momento che ad attenderla c’è la gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Proprio di questo ha allora parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi, quindi, in occasione del big match per l’inizio del girone di Champions League, ha parlato pochi minuti fa in conferenza. Il tecnico nerazzurro ha riferito quelli che sono gli obiettivi per la gara contro il Bayern Monaco. Ma non solamente.

Nello specifico, infatti, Inzaghi ha parlato anche di cosa si aspetta dai suoi. “Conosciamo l’avversario che incontriamo, ma d’altra parte sappiamo anche bene qual è il nostro valore. La partita di domani sera dev’essere già un’opportunità“, ha affermato. Ma il discorso ha poi anche fatto riferimento a quelle che potranno essere le sue scelte per la sfida che ci sarà domani sera alle ore 21:00 allo Stadio San Siro. Non è mancata una risposta pungente.

Inter-Bayern Monaco, parla Inzaghi: “Handanovic un problema? Prima si è parlato di Bastoni e Barella”

Simone Inzaghi, in conferenza stanca, ha quindi dichiarato: “Se il problema è Handanovic? Un vostro collega mi ha parlato di Bastoni e Barella, ora però è cambiato il discorso e mi parlate di Handanovic. È normale che in una sconfitta si cercano sempre colpevoli”.

“Da parte mia – ha proseguito Inzaghi – io che sono l’allenatore, cerco ogni giorno di migliorare la squadra. Questo è un campionato che sta andando più a rilento rispetto allo scorso anno. Non riguarda soltanto noi, anche le altre squadre stanno andando a rilento”.

Il tecnico nerazzurro ha poi concluso affermando: “Bisogna guardare partita dopo partita, cercando di migliorarsi ogni giorno, sia al video che in campo. Chance per Onana? Ho tutti a disposizione tranne Lukaku. Ho ancora un allenamento da svolgere. Poi, come ogni volta, farò le scelte migliori per la partita da dover affrontare”.