D’Agostino: “Juve, quanta confusione. Il Napoli gioca meglio di tutti”

Gaetano D’Agostino, ex giocatore tra le altre di Roma e Udinese, che ad oggi veste i panni dell’allenatore, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com. Nello specifico il discorso ha preso il via da quanto avvenuto in Udinese-Roma, analizzando cosa non ha funzionato nella squadra di Mourinho e cosa invece è stato fondamentale per il gruppo di Sottil. Poi, più in generale, D’Agostino ha detto la sua anche su Napoli, Milan, Juventus e Inter.

Così, quindi, Gaetano D’Agostino ha parlato di quanto avvenuto in Udinese-Roma alla Dacia Arena domenica sera: “Secondo me per la Roma non ha funzionato soprattutto l’atteggiamento. Sapeva ed era consapevole di trovare una squadra molto forte e quando agonisticamente non stai al passo degli avversari fai fatica. A centrocampo Cristante e Matic totalmente un passo diverso rispetto ai centrocampisti dell’Udinese. La Roma, però, è stata surclassata sotto l’aspetto agonistico”.

“L’Udinese – ha proseguito – è una squadra molto forte fisicamente, ha gamba e in Pereyra, Deulofeu, Udogie ha quei giocatori che possono fare la differenza. Insieme anche a Beto se ha campo alle spalle. Sottil sta facendo un buonissimo lavoro e sta dando un’identità importante alla squadra. L’Udinese è difficile da affrontare proprio perché in tutte le zone del campo ha grande fisicità. Quindi è una squadra che è normale che deve stare bene fisicamente perché il suo benessere fisico aiuta a velocizzare tutte le giocate. Nel momento in cui dovesse calare, lì si potrebbe vedere qualche difetto”. Sulle altre big di campionato ecco poi quali sono state le sue parole.

D’Agostino a SerieANews.com: “Juve, sto vedendo un deserto. Napoli gioca meglio di tutti. Inter e Milan…”

Il discorso poi si è spostato più nello specifico sulle altre big di campionato, partendo da Napoli e Milan. Gaetano D’Agostino ha perciò dichiarato a SerieANews.com: “Da quello che si evince da queste prime cinque partite è un campionato equilibrato. Credo che la squadra che giochi meglio a calcio sia il Napoli. Perché è la squadra che ha cambiato più di tutte e secondo me Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro, però è una squadra equilibrata. Per me, poi, a livello mentale il Milan è la squadra da battere“.

Sulla squadra di Massimiliano Allegri: “La Juventus a me non piace come gioca. Non perché debba fare un gioco spettacolare, ma perché sulla carta la Juve deve creare quelle 5-6 occasioni da gol e invece sto vedendo un deserto. Perché se Vlahovic non avesse segnato gol su punizione staremmo parlando di un’altra classifica. Ha sofferto in tutte le partite, sia con le squadre più forti che con quelle meno forti, quindi si evince una difficoltà sotto il profilo di identità. Vedo molta confusione, gente che cerca di risolvere le partite autonomamente. Non vedo un gioco corale, non vedo quelle giocate che la Juve deve fare visto che a livello tecnico è una buonissima squadra“.

“L’Inter – ha concluso D’Agostino – è la più umorale di tutte. Può vincere cinque partite di fila, come ne può perdere 2-3. Anche al Derby è passata in vantaggio ma poi a livello mentale non è stabile nei novanta minuti. È forte nei singoli e fa comunque un bel gioco, ma il problema è a livello mentale per le intere partite”.