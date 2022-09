“Il nulla”: Juventus, che legnata di Bobo Vieri in diretta

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex campione Vieri non si trattiene e sferra una legnata incredibile alla Juventus

La dirigenza della Juventus ha deciso di fornire a Massimiliano Allegri una squadra a sua immagine e somiglianza. Sono arrivati tanti campioni, anche se alcuni sono stati un po’ sfortunati con gli infortuni. E’ il caso di Paul Pogba e Angel Di Maria, certo, anche se la gestione del Fideo ha lasciato parecchio a desiderare. I bianconeri hanno anche puntato su Bremer, Paredes, Kostic e Milik. Gente che alza la qualità in maniera spaventosa.

Ma Allegri non è riuscito ancora a trovare la quadra a livello di gioco. Le prestazioni sui campi di Sampdoria e Fiorentina, che hanno fruttato due pareggi e tantissime critiche, sono l’esempio di come alla Juventus manchi qualcosa. E questo Vieri lo sa, lo ha capito, e in diretta alla Bobo TV su Twitch non le ha mandate a dire.

Juventus, senti Vieri: “Oggi è il nulla”

Di seguito, le parole di Bobo Vieri sul momento della Juventus: “Cosa dovrebbero fare di più i dirigenti? Hanno preso, da gennaio, Vlahovic, Pogba, Milik, Di Maria, Bremer. E’ una squadra che per fare bene ha tutto, ma sembra che non abbia nemmeno la voglia di superare la metà campo, imbarazzante poi la comunicazione post-partita. La Fiorentina la scorsa giornata ha dominato. La Juventus, oggi, è il nulla”.

Parole nette dell’ex campione, che imputa alla Juve anche il modo di comunicare dopo le partite oltre che le prestazioni e i risultati. Allegri sa che deve cambiare qualcosa e contro il PSG è l’occasione giusta per far bene, o quantomeno provarci. Le dichiarazioni sulla sfida da vincere contro il Benfica e non contro i parigini hanno, infatti, lasciato perplessi tifosi e addetti ai lavori. Anche se si tratta di giocare contro Messi, Neymar e Mbappe.