“Esonero immediato”, caos Juventus: è successo dopo il PSG

Dopo la sconfitta della Juventus contro il PSG, tanti tifosi del team bianconero hanno chiesto l’esonero di Allegri.

Da pochissimi minuti è terminata la gara tra il PSG e la Juventus con il risultato di 2-1 a favore dei padroni casa. I parigini passano in vantaggio già al 9’ con Mbappé, imbeccato da Neymar con mostruoso assist. La ‘Vecchia Signora’ riesce a reagire con il colpo di testa di Milik al 19’, ma il polacco viene fermato da un grandissimo intervento di Donnarumma.

Dopo l’occasione per l’ex calciatore del Napoli, il PSG segna la rete del raddoppio sempre con Mbappé al 22’. Questa volta il francese ha concluso un’azione stupenda di squadra. Al 51’ la Juventus rischia di subire il terzo gol, ma fortunatamente Mbappé tira fuori da ottima posizione.

La Juventus non demorde e dimezza lo svantaggio al 54’ con McKennie, il quale sfrutta un grave errore di Donnarumma in uscita. Dopo la rete dell’americano, i bianconeri hanno altre due occasioni per pareggiare. Tuttavia dopo il cambio tra Milik e Locatelli, anche se proprio quest’ultimo va vicino al gol, la ‘Vecchia Signora’ perde un po’ l’inerzia che aveva conquistato.

PSG-Juventus, i tifosi chiedono l’esonero di Allegri

Per colpa proprio del cambio tra Milik e Locatelli, Allegri è stato sommerso da tantissime critiche su ‘Twitter’: “Per questa sostituzione merita un esonero solo per il messaggio che dà alla partita. Non ne azzecca più una”. Anche lo stesso Giancarlo Marocchi, ex juventus e telecronista della gara per ‘Sky Sport’, ha criticato la scelta del tecnico toscano: “Non l’avrei mai fatto questo cambio”.

Tuttavia Massimiliano Allegri è stato criticato anche per la prestazione in generale della sua Juventus: “Esonero immediato. Squadra senza gioco e senza idee, inguardabili”. La ‘Vecchia Signora’, dopo questa sconfitta, è attesa dal match di campionato contro la Salernitana.