“Saluto fascista e versi razzisti”: PSG-Juventus, aperta un’inchiesta

La Prefettura di Parigi ha aperto un’inchiesta e arrestato quattro persone accusati di saluti fascisti e versi razzisti durante PSG-Juventus

Non è un momento semplicissimo per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite. Dopo tre pareggi, in Francia è arrivata una sconfitta all’esordio in Champions League. I bianconeri si concentrano adesso nuovamente sul campionato per superare il momento. Domenica prossima all’Allianz Stadium arriverà la Salernitana.

Nel frattempo il match tra Juventus e PSG lascerà altri strascichi per i tifosi bianconeri oltre alla sconfitta maturata sul terreno di gioco. Come riferito da ‘RMC Sport’, infatti, quattro persone sono state arrestate per incitamento pubblico all’odio razziale.

PSG-Juventus, la Prefettura di Parigi ha annunciato l’arresto di quattro individui per incitamento pubblico all’odio razziale: i video corrono sui social

La Prefettura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’inchiesta dopo l’arresto di quattro persone per incitamento pubblico all’odio razziale nello stadio Parco dei Principi. I quattro in questione sono stati identificati attraverso un video e poi arrestati.

Al momento, spiega ancora ‘RMC Sport’, non è stata rivelata la nazionalità dei tifosi ma la sensazione è che possano essere tifosi della Juventus. I social network, infatti, hanno già fatto filtrare alcune immagini in cui alcuni tifosi bianconeri compiono il saluto fascista e mimano il gesto della scimmia, con tanto di grida per indicarne il verso.

In un secondo video, poi, un giovane tifoso si avvicina alla rete di sicurezza che separava i tifosi della Juventus da quelli del PSG e continua a provocare questi ultimi. Immagini che fanno tornare di moda i discorsi agli inqualificabili gesti compiuti all’interno degli stadi.