Inter, tra Gosens e Dimarco spunta Darmian: le nuove gerarchie

Gosens, Dimarco o Darmian? Chi sarà il titolare dell’Inter per il ruolo di esterno sinistro? L’inizio di stagione decisamente deludente da parte del terzino tedesco, potrebbe aprire a un clamoroso ballottaggio a tre

Gosens continua a deludere le aspettative di Inzaghi e dei tifosi dell’Inter. Delusione che potrebbe coincidere con la perdita del posto da titolare a favore di Dimarco. Uno scenario già accarezzato nelle prime giornate di campionato, e pronto a essere confermato anche in vista del proseguimento della stagione.

La sensazione è che Inzaghi preferisca Dimarco per la sua qualità nei cross, calci piazzati e capacità d’inserimento. Gosens, per il momento, non sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore del tecnico nerazzurro, scivolando al secondo posto nelle gerarchie dell’ex allenatore della Lazio.

Occhio, però, alla clamorosa rimonta di Darmian. L’ex Manchester United e Parma potrebbe superare addirittura Dimarco dopo l’ottima prestazione fornita nel derby. Un sorpasso a sorpresa che proietterebbe Gosens ancora più in fondo nelle gerarchie.

Gosens, Dimarco, Darmian: ecco cosa potrebbe accadere

Come accennato, per il momento Dimarco dovrebbe essere il favorito per ricoprire il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, ma non è da escludere che Inzaghi possa valutare concretamente anche il rilancio di Gosens.

Il terzino tedesco stava per lasciare i nerazzurri nelle ultime ore di mercato, aspetto che dovrebbe far riflettere e valutare in chiave gerarchie. Darmian, dal canto suo, sarà pronto a farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa, con l’idea di ribaltare le priorità di Inzaghi per il ruolo di esterno di sinistra. Sono attese novità nel corso delle prossime giornate.