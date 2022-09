Handanovic nel mirino, c’è l’annuncio di Inzaghi: Inter, rivoluzione in arrivo?

Dopo la sconfitta della sua Inter nel Derby contro il Milan, Simone Inzaghi ha rilasciato un annuncio che può riguardare Samir Handanovic.

L’Inter, al momento, è all’ottavo posto in classifica con quattro punti di svantaggio sull’Atalanta di Gasperini capolista, mentre la distanza su Napoli e Milan è solo di due punti. Tuttavia in casa nerazzurra si respira un certo malumore per le due sconfitte rimediate contro la Lazio di Maurizio Sarri e proprio contro i cugini milanisti.

La ‘Beneamata’,infatti, sabato scorso ha perso il Derby con il risultato di 3-2, scatenando così tante polemiche sia per Simone Inzaghi che per la squadra. L’Inter, di fatto, dopo il vantaggio iniziale di Brozovic, ha sofferto tantissimo il ritorno del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, di fatto, hanno poi dominato la gara.

Tra i calciatori che sono stati criticati per la sconfitta contro i rossoneri bisogna inserire sicuramente Samir Handanovic, visto che è stato accusato di non aver compiuto delle parate decisive. C’è da dire che lo sloveno è criticato da tempo per le sue prestazioni, tantoché domani contro il Bayern Monaco potrebbe sedersi in panchina.

Inter, l’annuncio di Inzaghi su Handanovic: “Onana titolare? Deciderò dopo la rifinitura”

Lo stesso Simone Inzaghi, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha ammesso di non aver deciso chi difenderà i pali della porta dell’Inter domani sera contro i bavaresi: “Domani Onana sarà titolare? Deciderò dopo la rifinitura”.

L’ex Ajax, quindi, domani potrebbe esordire con la maglia nerazzurra. Simone Inzaghi, infatti, ha fatto giocare sempre Samir Handanovic in queste prime sei giornate di campionato. Tuttavia domani potrebbe dare il via ad una rivoluzione tra i pali della porta della ‘Beneamata’.