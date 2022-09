“Con la Samp non ci sarà…”: Milan, decisione a sorpresa di Pioli

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo il pareggio contro il Salisburgo. Pioli studia una mossa a sorpresa per la sfida con la Sampdoria.

Un punto portato a casa ed occasione sprecata. Si, perchè la sconfitta del Chelsea all’esordio contro la Dinamo Zagabria (che ha portato anche all’esonero di Tuchel) poteva rappresentare un’importante assist per il Milan che, vincendo, avrebbe guadagnato tre punti di vantaggio importante sui londinesi. Cosi, però, non è stato. Il Salisburgo si è rivelato avversario ostico, al punto da costringere i rossoneri a tornare a casa senza il bottino pieno.

Soltanto 1-1 contro la squadra austriaca, ed appuntamento con la prima vittoria in Champions rimandato. Occasione per il Milan anche di fare mente locale su cosa funziona e cosa no in questa prima fase della stagione, anche perchè in campionato servirà prontamente dare un segnale e tornare a vincere.

Milan, Pioli riflette: uno tra Leao e Giroud fuori con la Samp?

Si torna in campo nel weekend, con i rossoneri che dovranno dare continuità alla vittoria nel derby contro l’Inter. Stefano Pioli, anche in virtù di quello che è stato l’impegno in Champions contro il Salisburgo, proverà magari a cambiare qualcosa. Far riposare qualcuno tra quelli che hanno giocato di più, potrebbe essere questa una chiave di volta importante.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’allenatore starebbe pensando di tenere fuori (almeno dall’inizio) uno tra Rafael Leao ed Olivier Giroud. Entrambi le hanno giocate praticamente tutte fino a questo momento. Molto dipenderà – si legge – anche dalle condizioni di Ante Rebic, che ha rimediato un problema alla schiena.