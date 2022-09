Roma, ultimo sforzo per Mourinho: accordo concluso

La Roma continua a pianificare le prossime mosse di mercato: un altro rinforzo in arrivo per Mourinho, la trattativa è chiusa.

Pensa al futuro la Roma. In estate il direttore generale Tiago Pinto è riuscito a portare elementi di alto livello come ad esempio Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum (fermo ai box causa infortunio) tuttavia il club ha già iniziato a pianificare le prossime mosse tese a rafforzare la squadra e renderla ancora più competitiva. Il primo passo, in particolare, consisterà nel pescare tra gli svincolati un difensore affidabile.

José Mourinho, dopo il problema fisico rimediato da Marash Kumbulla, ha infatti a disposizione soltanto tre centrali. Troppo poco, alla luce delle numerose partite che i giallorossi giocheranno tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Nella short-list, in particolare, figurano 3 nomi: il primo è quello di Dan-Axel Zagadou liberatosi dal Borussia Dortmund mentre il secondo risponde al nome di Jason Denayer. Indietro, ma comunque sempre in piedi, l’opzione Nikola Maksimovic reduce dall’esperienza poco fortunata al Genoa.

Tre elementi su cui la società sta al momento riflettendo, in attesa di piazzare l’affondo decisivo. In cantiere, poi, c’è il rinnovo del contratto di Nicola Zalewski. Per il polacco, in scadenza nel 2025, è pronto un nuovo accordo fino al 2027 a cifre sensibilmente più alte rispetto a quelle attualmente percepite (500 mila euro). E non finisce qua, perché la Roma ha in pugno Ola Solbakken.

Roma, tutto fatto per Solbakken: arriverà a gennaio

Gli ultimi incontri avuti con il suo entourage sono stati positivi ed hanno consentito di produrre la fumata bianca. Il norvegese del Bodo/Glimt, autore di 8 reti e 6 assist in 25 presenze nell’ultima stagione, arriverà a parametro zero a gennaio e firmerà un contratto quadriennale da poco più di un milione di euro. A confermarlo è stata oggi a ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui l’operazione è da considerare orma chiusa.

La Roma, in realtà, avrebbe potuto prenderlo già negli scorsi mesi tuttavia ha deciso di posticipare il colpo in modo tale da non dover pagare il suo cartellino. Bruciata quindi la concorrenza del Napoli (che più volte ha provato a convincerlo a trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti) e di alcune squadre turche. Solbakken ha fatto la propria scelta. L’ennesimo regalo per Mourinho.