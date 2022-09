Serie A, i top della giornata 5 scelti da voi: domina il Milan di Maignan

La quinta giornata è stato un turno importante, con tanti scontri diretti tra le “otto sorelle”. Spicca la vittoria del Milan nel derby, con Maignan protagonista.

Andiamo avanti con il nostro appuntamento riguardo i top di ogni turno scelti da voi, attraverso il nostro canale Youtube ed i social di SerieANews. Stavolta hanno votato 2905 utenti, li ringraziamo per la partecipazione.

Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Il Milan porta a casa tre top di giornata, Maignan, Tonali e Leao con una sorta d'”incasso” di quindici punti di squadra.

Maignan protagonista nel derby

Se il Milan ha vinto il derby, tanti meriti sono di Maignan che soprattutto nel secondo tempo è stato decisivo con le parate su Lautaro Martinez e Calhanoglu. L’ex Lille stravince con il 78% dei voti.

La medaglia d’argento è di Mattia Perin, che sta sfruttando in maniera brillante l’opportunità di prendere il posto dell’infortunato Szczesny.

Ieri sera a Parigi anche Perin si è fatto trovare pronto ma a Firenze è stato decisivo parando il rigore di Jovic che avrebbe completato la rimonta della Viola.

L’Atalanta è prima in classifica, nella ripresa a Monza ha preso possesso della gara ma nel primo tempo ha rischiato, è stato decisivo Musso con le parate su Caprari e Sensi.

Min-Jae Kim fa gol e domina anche nella classifica generale

È un momento d’oro per Min-Jae Kim, che nella sua carriera tra i professionisti ha segnato quattro reti ed è, invece, già a quota due in questa stagione con la maglia del Napoli.

Kim, votato dal 53% degli utenti, è ancora una volta il migliore di giornata, conquistando altri cinque punti va in testa alla classifica generale riguardo ai difensori.

Al secondo posto ci va Udogie che, approfittando di un errore di Karsdorp, ha sbloccato Udinese-Roma aprendo le danze riguardo al poker inflitto dai friulani.

La medaglia di bronzo è di Mazzocchi, uno dei migliori giocatori della Salernitana in quest’inizio di stagione. Contro l’Empoli è stato devastante, ha segnato con un’azione caparbia, prodotto tanti cross e dominato completamente la corsia mancina.

Completa la difesa Josh Doig, terzino sinistro scozzese classe ‘2002 che il Verona ha acquistato dall’Hibernian. Contro la Sampdoria ha stupito lo stadio Bentegodi con una prestazione di grande livello. Ha segnato il suo primo gol in serie A, solo Audero gli ha negato la doppietta, ha macinato chilometri con una prova ad alta intensità sulla corsia mancina.

Tonali, il giovane leader del Milan con Maignan

Per un’ora nel derby Sandro Tonali è stato il migliore in campo, ha guidato la svolta del Milan, la rimonta dopo il gol di Brozovic. Ha servito l’assist a Leao per il gol del momentaneo 1-1, ha recuperato palloni, trascinato il Milan come un giovane leader. Il 50% degli utenti l’ha scelto come il miglior centrocampista della quinta giornata.

Al secondo posto ci va Anguissa (con il 19% dei voti), anima del centrocampo del Napoli. Ha brillantemente lavorato in entrambe le fasi di gioco, sia aiutando Lobotka nella gestione del gioco che nel recupero palla, negli strappi. Serve l’assist per il gol vittoria di Kvaratskhelia.

Sottil ha inventato Pereyra (17% dei voti) erede di Molina, esterno destro nel centrocampo a cinque pronto ad agire su una fascia dove l’Udinese ha preso anche Soppy. Nel 4-0 inflitto alla Roma, Pereyra si è messo in mostra realizzando gol e assist.

Vlasic è ormai una certezza del Torino, è stato decisivo nella gara contro il Lecce andando a segno per la terza volta consecutiva. Sta trascinando il Toro, è una spina nel fianco di cui preoccuparsi costantemente per le difese avversarie.

Leao superstar, conquista la scena nel derby

Rafael Leao non è più una scommessa, infatti, il Milan ha rifiutato una proposta di 100 milioni di euro dal Chelsea. L’esterno offensivo portoghese ha preso il Milan sulle spalle e l’ha trascinato alla vittoria con doppietta e assist meraviglioso per la rete di Giroud.

Il Milan era andato sotto, Leao ha cambiato la partita, ha fatto a pezzi l’Inter nei suoi uno contro uno. Ha stravinto sui nostri canali, gli utenti l’hanno premiato con il 67% dei voti.

Kvaratskhelia (23% dei voti) è la risposta del Napoli a Leao, a Roma contro la Lazio ha rappresentato la scossa per la rimonta degli uomini di Spalletti. Ha colpito un palo dopo una grande giocata, ha segnato il gol del 2-1 ed è stato protagonista di altre occasioni da gol degli azzurri.

Arnautovic (8% dei voti) è il capocannoniere del campionato con cinque reti, si comporta da leader, è una certezza per l’attacco del Bologna che ha esonerato Mihajlovic. L’austriaco è stato decisivo con una doppietta nel pareggio contro lo Spezia.

Gasperini esalta sempre le sue qualità, l’ha eletto come parametro per la tipologia di giocatori che vorrebbe. Parliamo di Lookman (2% dei voti), che ha dato un contributo importante all’Atalanta per la vittoria sul campo del Monza: assist a Hojlund e l’autogol di Marlon provocato.

CLASSIFICA (2905 voti)

PORTIERI

Maignan 5 punti

Perin 2 punti

Musso 1 punto

DIFENSORI

Min-Jae Kim 5 punti

Udogie 3 punti

Mazzocchi 2 punti

Doig 1 punto

CENTROCAMPISTI

Tonali 5 punti

Anguissa 3 punti

Pereyra 2 punti

Vlasic 1 punto

ATTACCANTI

Rafael Leao 5 punti

Kvaratskhelia 3 punti

Arnautovic 2 punti

Lookman 1 punto

CLASSIFICA GENERALE

Portieri

Maignan 10 punti

Perin 7 punti

Radu 5 punti

Vicario 5 punti

Milinkovic Savic 4 punti

Silvestri 4 punti

Meret 3 punti

Falcone 2 punti

Musso 1 punto

DIFENSORI

Min-Jae Kim 10 punti

Udogie 6 punti

Dumfries 5 punti

Milenkovic 5 punti

Ibanez 5 punti

Smalling 3 punti

Baschirotto 3 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Mazzocchi 2 punti

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

CENTROCAMPISTI

Koopmeiners 7 punti

Milinkovic Savic 6 punti

Lobotka 5 punti

Tonali 5 punti

Bennacer 5 punti

Anguissa 3 punti

Zielinski 3 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Malinovskyi 2 punti

Brahim Diaz 2 punti

Pereyra 2 punti

Vlasic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 13 punti

Kvaratskhelia 9 punti

Dybala 5 punti

Arnautovic 4 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Immobile 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Felipe Anderson 1 punto

Berardi 1 punto

Beto 1 punto

Lookman 1 punto