Fiorentina, mistero Cabral e nuovo retroscena Jovic

Quale sarà il futuro di Cabral nel corso della stagione? La sensazione è che Italiano abbia scelto Jovic come attaccante titolare della Viola in vista del proseguimento della stagione. Attenzione, però, al possibile retroscena

Impatto devastante nel Basilea, poi il declino in maglia viola. Continua il momento no di Cabral, scivolato al secondo posto nelle gerarchie di Italiano dopo l’arrivo di Jovic. L’attaccante brasiliano proverà a risalire la china anche se non sarà facile superare la concorrenza dell’ex centravanti del Real Madrid.

Italiano ha confermato che la stagione sarà lunga e ci sarà bisogno di tutto. Cabral, per il momento, continua a vestire i panni di centravanti titolare nei match di Conference League, ma chiaramente il suo obiettivo sarà quello di conquistare totalmente la fiducia del tecnico viola.

Corsa, impegno, sacrificio e voglia di giocarsi il posto da titolare con Jovic. Cabral dovrà essere bravo a farsi trovare pronto e sfruttare i possibili momenti no dell’ex Real. Per il momento le gerarchie sembrerebbe essere ben delineate: Jovic titolare, Cabral prima alternativa.

Cabral e il ballottaggio con Jovic: spunta il retroscena sui rigori

Guardando la situazione dal punto di vista di Jovic, il centravanti viola dovrà essere bravo ad allontanare la fitta concorrenza di Cabral e a garantire alla Viola continuità, affidabilità e gol. La continuità di rendimento, infatti, è sempre stato il vero problema di Jovic nel corso della sua carriera.

Attenzione anche al possibile retroscena sui calci di rigore. Italiano non ha escluso che Jovic possa essere confermato primo rigorista anche dopo l’errore dal dischetto contro la Juventus. Nico Gonzalez (attualmente infortunato) e Biraghi le prime alternative dagli undici metri.